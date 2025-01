В GTA 5 появится карта из еще не вышедшей Grand Theft Auto VI: когда это произойдет (фото)

В ожидании выхода GTA 6, моддеры уже начали создавать карты из новой части игры в GTA 5, пишет Games Radar+.

Моддер Dark Space создал версию Vice Beach и Venetian Islands, которые разработчики показали в трейлере GTA 6.

Несмотря на то, что студии Take-Two и Rockstar в последнее время выступили против некоторых фанатских проектов, Dark Space считает, что его работа станет исключением.

"Я самостоятельно создаю свою собственную фанатскую карту. Все в самой GTA 5. Все активы из самой GTA 5", — заявляет моддер.

Известно, что ранее компания Take-Two обнародовала уведомление об удалении двух проектов от фанатов в GTA. Один из удаленных модов портировал GTA 4 в GTA 5, а другой перенес оригинальную игру Vice City в GTA 4.

For my next video, I've been working hard at making the GTA 6 community map real. Here's a look at my progress so far: pic.twitter.com/ejPu3EWKqa