В GTA 5 появится карта из еще не вышедшей Grand Theft Auto VI: когда это произойдет (фото)

В ожидании нового релиза фанаты игры взялись создавать новые моды.

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В ожидании выхода GTA 6, моддеры уже начали создавать карты из новой части игры в GTA 5, пишет Games Radar+.

Моддер Dark Space создал версию Vice Beach и Venetian Islands, которые разработчики показали в трейлере GTA 6.

Несмотря на то, что студии Take-Two и Rockstar в последнее время выступили против некоторых фанатских проектов, Dark Space считает, что его работа станет исключением.

"Я самостоятельно создаю свою собственную фанатскую карту. Все в самой GTA 5. Все активы из самой GTA 5", — заявляет моддер.

Известно, что ранее компания Take-Two обнародовала уведомление об удалении двух проектов от фанатов в GTA. Один из удаленных модов портировал GTA 4 в GTA 5, а другой перенес оригинальную игру Vice City в GTA 4.

For my next video, I've been working hard at making the GTA 6 community map real. Here's a look at my progress so far: pic.twitter.com/ejPu3EWKqa — Dark Space (@Dark_SpaceYT) January 25, 2025

"Мод Vice City — это целая игра, переделанная в GTA 4. Проект Liberty City Preservation перенес целую карту игры из 4 в 5", — отмечают моддеры.

Но несмотря на то, что по словам Dark Space, их мод отличается от других недавно удаленных проектов, моддеры признаются, что всегда беспокоятся о том, что их могут попросить прекратить работу над проектом.

Dark Space собирается завершить работу над модом через несколько недель, если Take-Two не выступить против проекта.

На данный момент дата выхода Grand Theft Auto 6 остановилась на осени 2025 года. В официальном трейлере игры было упомянуто лишь неопределенное временное окно запуска в 2025 году. Информация же о том, что релиз выйдет осенью была взята из финансового отчета Take-Two.

Также некоторые считают, что вполне вероятно выход GTA 6 может быть перенесен на 2026 года. Бывший разработчик Rockstar Оббе Вермей приводит в пример выход GTA 4, который произошел с существенной задержкой. Также он отметил, что скорее всего, GTA 6 будет продаваться более 100 лет, потому как на рынке нет конкуренции. Это означает, что Rockstar не выпустит игру пока на 100% не будет удовлетворена материалом.

Напомним, названа возможная стоимость Grand Theft Auto VI. Аналитики утверждают, что стоимость GTA 6 в 2025 году может сломать "ключевой ценовой барьер".