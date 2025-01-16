Названа возможная стоимость Grand Theft Auto VI: GTA 6 может взвинтить цены на игры в целом

Аналитики утверждают, что стоимость GTA 6 в 2025 году может сломать "ключевой ценовой барьер".

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Цена на Grand Theft Auto VI, которая выйдет в этом году, может составить около 100 долларов. Такой прогноз сделал генеральный директор многопрофильной холдинговой компании Epyllion и венчурный капиталист Мэтью Болл, который опубликовал отчет о "Состоянии видеоигр в 2025 году", пишет GameSpot.

По мнению Болла, "есть надежда", что разработчик Take-Two Interactive установит цену на GTA 6 в пределах "80 долларов или даже 100". Такая цена, по словам Болла, может стать поворотной для всей индустрии видеоигр. Это может сломать "ключевой ценовой барьер", что позволит другим разработчикам поднять цены на свои игры.

Ранее разработчик Baldur's Gate 3 уже говорил, что выход GTA 6 может стать началом подорожания игр, если Take-Two решит установить цену выше 70 долларов.

Дело в том, что 70 долларов – это текущая рыночная стоимость новых релизов ААА, и ранее Take-Two была одной из первых, кто ранее поднял цены с 60 до 70 долларов в 2020 году. Именно поэтому все задаются вопросом о том, может ли Take-Two сделать это во второй раз.

Помимо повышения цен на игры, их создатели нашли другие источники прибыли, среди которых специальные издания, микротранзакции и так далее.

К примеру, та же GTA 5 была продана тиражом более 250 млн копий и приносит достаточно много прибыли от микротранзакций в GTA Online. Более ранние прогнозы говорили о том, что GTA 6 может разойтись тиражом 40 млн копий и принести более 3 млрд долларов дохода только за первый год.

Также по мнению Болла, выход GTA 6 в этом году окажет "смешанное" влияния на общее количеств игровых часов и доходов индустрии, так как игра сперва будет доступна только на консолях. Релиз GTA 6 на ПК произойдет несколько позже.

В это же время аналитик считает, что GTA 6 возьмет себе большую часть игровых часов, которые могли быть потрачены на другие видеоигры. Несмотря на это, Ubisoft заявила, что GTA 6 принесет пользу индустрии в целом, так как столь масштабная игра привлечет больше людей в игры.