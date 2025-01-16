Названо можливу вартість Grand Theft Auto VI: GTA 6 може накрутити ціни на ігри загалом

Аналітики стверджують, що вартість GTA 6 у 2025 році може зламати "ключовий ціновий бар'єр".

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Ціна на Grand Theft Auto VI, яка вийде цього року, може становити близько 100 доларів. Такий прогноз зробив генеральний директор багатопрофільної холдингової компанії Epyllion і венчурний капіталіст Метью Болл, який опублікував звіт про "Стан відеоігор у 2025 році", пише GameSpot.

На думку Болла, "є надія", що розробник Take-Two Interactive встановить ціну на GTA 6 у межах "80 доларів або навіть 100". Така ціна, за словами Болла, може стати поворотною для всієї індустрії відеоігор. Це може зламати "ключовий ціновий бар'єр", що дасть змогу іншим розробникам підняти ціни на свої ігри.

Раніше розробник Baldur's Gate 3 вже говорив, що вихід GTA 6 може стати початком здорожчання ігор, якщо Take-Two вирішить встановити ціну вище 70 доларів.

Річ у тім, що 70 доларів — це поточна ринкова вартість нових релізів ААА, і раніше Take-Two була однією з перших, хто раніше підняв ціни з 60 до 70 доларів у 2020 році. Саме тому всі задаються питанням про те, чи може Take-Two зробити це вдруге.

Крім підвищення цін на ігри, їхні творці знайшли інші джерела прибутку, серед яких спеціальні видання, мікротранзакції тощо.

Наприклад, та ж GTA 5 була продана тиражем понад 250 млн копій і приносить досить багато прибутку від мікротранзакцій у GTA Online. Більш ранні прогнози говорили про те, що GTA 6 може розійтися тиражем 40 млн копій і принести понад 3 млрд доларів доходу тільки за перший рік.

Також на думку Болла, вихід GTA 6 цього року матиме "змішаний" вплив на загальну кількість ігрових годин і доходів індустрії, адже гра спершу буде доступна тільки на консолях. Реліз GTA 6 на ПК відбудеться дещо пізніше.

Водночас аналітик вважає, що GTA 6 візьме собі більшу частину ігрових годин, які могли бути витрачені на інші відеоігри. Незважаючи на це, Ubisoft заявила, що GTA 6 принесе користь індустрії загалом, тому що настільки масштабна гра приверне більше людей в ігри.