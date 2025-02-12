Выход нового шутера Crysis 4: Crytek поделилась с фанатами печальной новостью

Создание научно-фантастического шутера Crysis 4 приостановили из-за финансовых проблем и сокращения штата. Будущая дата выхода игры неизвестна, но закрытии проекта речь не идет.

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Разработка научно-фантастического шутера Crysis 4 от компании Crytek приостановлена. Причиной стало сокращение 15% разработчиков, сообщила компания в соцсети Х.

Будущая дата выхода Crysis 4 от Crytek неизвестна

Из-за финансовых трудностей рабочих мест лишились около 60 сотрудников из 400. В третьем квартале прошлого года разработчик прекратил работу над Crysis 4 и переводил сотрудников на проект Hunt: Showdown 1896.

Финансовые аналитики рассчитали, что этот проект будет весьма прибыльным, но успеха не хватило, чтобы поддерживать студию в прежнем составе. Crytek предложит сотрудникам выходные пособия и содействие в карьерном продвижении.

Теперь вся команда сосредоточилась на производстве Hunt: Showdown 1896 и движке Cryengine. Будущая дата выхода Crysis 4 от Crytek неизвестна, о закрытии проекта речь не идет.

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