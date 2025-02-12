Вихід нового шутера Crysis 4: Crytek поділилася з фанатами сумною новиною

Вихід науково-фантастичного шутера Crysis 4 призупинили через фінансові проблеми та скорочення штату. Майбутня дата релізу гри невідома, але про закриття проєкту мова не йде.

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Розробку науково-фантастичного шутера Crysis 4 від компанії Crytek призупинено. Причиною стало скорочення 15% розробників, повідомила компанія в соцмережі Х.

Майбутня дата виходу Crysis 4 від Crytek невідома

Через фінансові труднощі робочих місць позбулися близько 60 співробітників із 400. У третьому кварталі минулого року розробник припинив роботу над Crysis 4 і переводив співробітників на проєкт Hunt: Showdown 1896.

Фінансові аналітики розрахували, що цей проєкт буде вельми прибутковим, але успіху не вистачило, щоб підтримувати студію в колишньому складі. Crytek запропонує співробітникам вихідні допомоги та сприяння в кар'єрному просуванні.

Тепер уся команда зосередилася на виробництві Hunt: Showdown 1896 і рушію Cryengine. Майбутня дата виходу Crysis 4 від Crytek невідома, про закриття проєкту не йдеться.

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