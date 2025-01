У GTA 5 з'явиться карта з Grand Theft Auto VI, яка ще не вийшла: коли це станеться (фото)

В очікуванні виходу GTA 6, моддери вже почали створювати карти з нової частини гри в GTA 5, пише Games Radar+.

Моддер Dark Space створив версію Vice Beach і Venetian Islands, які розробники показали в трейлері GTA 6.

Попри те, що студії Take-Two і Rockstar останнім часом виступили проти деяких фанатських проєктів, Dark Space вважає, що його робота стане винятком.

"Я самостійно створюю свою власну фанатську карту. Усе в самій GTA 5. Усі активи із самої GTA 5", — заявляє моддер.

Відомо, що раніше компанія Take-Two оприлюднила повідомлення про видалення двох проєктів від фанатів у GTA. Один із видалених модів портував GTA 4 у GTA 5, а інший переніс оригінальну гру Vice City у GTA 4.

For my next video, I've been working hard at making the GTA 6 community map real. Here's a look at my progress so far: pic.twitter.com/ejPu3EWKqa