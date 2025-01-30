У GTA 5 з'явиться карта з Grand Theft Auto VI, яка ще не вийшла: коли це станеться (фото)

В очікуванні нового релізу фанати гри взялися створювати нові моди.

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В очікуванні виходу GTA 6, моддери вже почали створювати карти з нової частини гри в GTA 5, пише Games Radar+.

Моддер Dark Space створив версію Vice Beach і Venetian Islands, які розробники показали в трейлері GTA 6.

Попри те, що студії Take-Two і Rockstar останнім часом виступили проти деяких фанатських проєктів, Dark Space вважає, що його робота стане винятком.

"Я самостійно створюю свою власну фанатську карту. Усе в самій GTA 5. Усі активи із самої GTA 5", — заявляє моддер.

Відомо, що раніше компанія Take-Two оприлюднила повідомлення про видалення двох проєктів від фанатів у GTA. Один із видалених модів портував GTA 4 у GTA 5, а інший переніс оригінальну гру Vice City у GTA 4.

For my next video, I've been working hard at making the GTA 6 community map real. Here's a look at my progress so far: pic.twitter.com/ejPu3EWKqa — Dark Space (@Dark_SpaceYT) January 25, 2025

"Мод Vice City — це ціла гра, перероблена в GTA 4. Проєкт Liberty City Preservation переніс цілу карту гри з 4 до 5", — зазначають моддери.

Але попри те, що за словами Dark Space, їхній мод відрізняється від інших нещодавно видалених проєктів, моддери зізнаються, що завжди турбуються про те, що їх можуть попросити припинити роботу над проєктом.

Dark Space збирається завершити роботу над модом за кілька тижнів, якщо Take-Two не виступить проти проєкту.

Наразі дата виходу Grand Theft Auto 6 зупинилася на осені 2025 року. В офіційному трейлері гри було згадано лише невизначене часове вікно запуску в 2025 році. Інформація ж про те, що реліз вийде восени, була взята з фінансового звіту Take-Two.

Також дехто вважає, що цілком імовірно вихід GTA 6 може бути перенесений на 2026 рік. Колишній розробник Rockstar Оббе Вермей наводить як приклад вихід GTA 4, який стався з істотною затримкою. Також він зазначив, що найімовірніше, GTA 6 продаватиметься понад 100 років, тому що на ринку немає конкуренції. Це означає, що Rockstar не випустить гру поки на 100% не буде задоволена матеріалом.

Нагадаємо, названо можливу вартість Grand Theft Auto VI. Аналітики стверджують, що вартість GTA 6 у 2025 році може зламати "ключовий ціновий бар'єр".