Люди VS Монстри: названо найочікуванішу гру в Steam (відео)

Відбулася перестановка в трійці лідерів зі списку найочікуваніших ігор у Steam у 2025 році.

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За кілька тижнів до релізу гра Monster Hunter Wilds вибралася на перше місце в списку найочікуваніших ігор у Steam, пише The Gamer.

Monster Hunter Wilds вдалося обійти такі ігри, як Deadlock і Hollow Knight: Silksong.

Не секрет, що минулий 2024 рік був хорошим роком для відеоігор, але судячи з усього, 2025 рік його легко затьмарить. Навіть якщо не враховувати вихід GTA 6, який може перенестися на 2026 рік, у найближчі 12 місяців заплановано вихід безлічі великих ігор, зокрема Monster Hunter: Wilds від студії Capcom.

Monster Hunter стала великим проєктом для Capcom з моменту виходу Worlds у 2018 році, тому не дивно, що майбутній реліз стане неймовірно величезним. Її бета-версія вже вийшла кілька місяців тому.

Тепер же Monster Hunter досягла нового рубежу, випередивши Deadlock і Hollow Knight: Silksong і ставши найбажанішою майбутньою грою в Steam. До того ж гра посідає сьоме місце за продажами в глобальному списку Steam.

Щоправда, Monster Hunter Wilds єдина з трійки найкращих має фактичну дату виходу, що впливає на кількість людей, які додадуть її до списку бажаних у Steam, а не просто "підпишуться" на неї.

Також із майбутнім виходом Civilization 7 наступного місяця, ймовірно, покрокова стратегія злетить у списку в міру наближення до дати свого релізу.

Monster Hunter Wilds виходить 28 лютого і незабаром, гравці зможуть самостійно побачити, як Capcom впорався з цим великим проєктом.