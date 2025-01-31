Люди VS Монстры: названа самая ожидаемая игра в Steam (видео)

Произошла перестановка в тройке лидеров из списка самых ожидаемых игр в Steam в 2025 году.

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За несколько недель до релиза игра Monster Hunter Wilds выбралась на первое место в списке самых ожидаемых игр в Steam, пишет The Gamer.

Monster Hunter Wilds удалось обойти такие игры, как Deadlock и Hollow Knight: Silksong.

Не секрет, что ушедший 2024 год был хорошим годом для видеоигр, но судя по всему, 2025 год его легко затмит. Даже если не учитывать выход GTA 6, который может перенестись на 2026 год, в ближайшие 12 месяцев запланирован выход множества крупных игр, включая Monster Hunter: Wilds от студии Capcom.

Monster Hunter стала крупным проектом для Capcom с момента выхода Worlds в 2018 году, поэтому неудивительно, что предстоящий релиз станет невероятно огромным. Ее бета-версия уже вышла несколько месяцев назад.

Теперь же Monster Hunter достигла нового рубежа, опередив Deadlock и Hollow Knight: Silksong и став самой желанной предстоящей игрой в Steam. К тому же игра занимает седьмое место по продажам в глобальном списке Steam.

Правда, Monster Hunter Wilds единственная из тройки лучших имеет фактическую дату выхода, что влияет на количество людей, которые добавят ее список желаемых в Steam, а не просто "подпишутся" на нее.

Также с предстоящим выходом Civilization 7 в следующем месяце, вероятно, пошаговая стратегия взлетит в списке по мере приближения к дате своего релиза.

Monster Hunter Wilds выходит 28 февраля и вскоре, игроки смогут самостоятельно увидеть, как Capcom справился с этим крупным проектом.