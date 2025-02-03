В Grand Theft Auto VI можно поиграть "от начала и до конца" прямо сейчас, но есть нюанс

Бывший аниматор GTA 5 и Red Dead Redemption 2 заявил, что GTA 6 тестируют прямо сейчас.

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Один из бывших аниматоров игровой студии Rockstar Games, принимавший участие в работе над GTA 5 и Red Dead Redemption 2, считает, что Grand Theft Auto 6 "вероятно" играбельна от начала до конца. И группа людей играет в нее прямо сейчас. Об этом пишет Games Radar.

Трейлер Grand Theft Auto VI

Сейчас студия в основном сосредоточена на устранении любых надоедливых ошибок и сбоев, которые могут возникнуть.

Об этом рассказал бывший разработчик Rockstar Games Майк Йорк в интервью Kiwi Talkz, рассуждая о том, в каком состоянии новый блокбастер студии, который должен выйти в 2025 году.

Учитывая историю громких задержек Rockstar Games, было много разговоров о том, когда выйдет GTA 6, но Йорк считает, что команда близка к финишной черте.

"Они, вероятно, все еще делают несколько новых вещей здесь и там или добавляют что-то здесь и там, конечно, но я бы предположил, что игра, вероятно, уже играбельна, и куча людей тестирует ее от начала до конца", — предположил он, но отметил, что там наверняка куча багов, что обычное дело для игр с открытым миром.

Так что сейчас тестировщики стараются найти как можно больше багов перед выпуском, потому что такая игра, как GTA, "не похожа ни на одну другую игру".

Кадр из Grand Theft Auto VI Фото: Rockstar Games

Йорк даже сказал, что во время его работы над GTA 5 команда "проводила в игре целый день, каждый день, где-то по 8-10 часов в день".

Йорк также объяснил, чем создание огромной, густонаселенной игры, такой как GTA 6, отличается от чего-то вроде The Witcher 3. По его мнению игроки могут делать в игре такое, о чем разработчики даже не подозревают и не могут предусмотреть во время производства.

Что известно о Grand Theft Auto VI

Пока доступен один трейлер. Но благодаря утечкам, которые описали, как "кошмар для Rockstar Games", стало известно, что следующая игра в серии Grand Theft Auto имеет кодовое название Project Americas, а действие в ней будет происходить в вымышленном американском городе Вайс-Сити (прототипом к которому стал город Майами) в вымышленном штате Леонида, прообразом которого стал штат Флорида.

Также впервые в серии должна появиться возможность игры за женского персонажа, а главных героев зовут Люсия и Джейсон. Считается, что это будет игра, рассказывающая историю парочки грабителей в стиле Бонни и Клайда.

Напомним, ранее Фокус писал о том, что цена на Grand Theft Auto VI, которая выйдет в этом году, может составить около 100 долларов. Такая высокая цена может стать поворотной для всей индустрии видеоигр. Это может сломать "ключевой ценовой барьер", что позволит другим разработчикам поднять цены на свои игры.

А также Фокус собрал всю информацию, которая на данный момент известна о GTA 6, которую уже назвали самой ожидаемой игрой 2025 года.