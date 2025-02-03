У Grand Theft Auto VI можна пограти "від початку і до кінця" просто зараз, але є нюанс

Колишній аніматор GTA 5 і Red Dead Redemption 2 заявив, що GTA 6 тестують просто зараз.

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Один із колишніх аніматорів ігрової студії Rockstar Games, який брав участь у роботі над GTA 5 і Red Dead Redemption 2, вважає, що Grand Theft Auto 6 "імовірно" грабельна від початку до кінця. І група людей грає в неї просто зараз. Про це пише Games Radar.

Трейлер Grand Theft Auto VI

Наразі студія здебільшого зосереджена на усуненні будь-яких надокучливих помилок і збоїв, які можуть виникнути.

Про це розповів колишній розробник Rockstar Games Майк Йорк в інтерв'ю Kiwi Talkz, міркуючи про те, в якому стані новий блокбастер студії, який має вийти 2025 року.

З огляду на історію гучних затримок Rockstar Games, було багато розмов про те, коли вийде GTA 6, але Йорк вважає, що команда близька до фінішної межі.

"Вони, ймовірно, все ще роблять кілька нових речей тут і там або додають щось тут і там, звісно, але я б припустив, що гра, імовірно, вже грабельна, і купа людей тестує її від початку до кінця", — припустив він, але зазначив, що там, напевно, купа багів, що є звичайною справою для ігор із відкритим світом.

Тож зараз тестувальники намагаються знайти якомога більше багів перед випуском, тому що така гра, як GTA, "не схожа на жодну іншу гру".

Кадр із Grand Theft Auto VI Фото: GTA 6

Йорк навіть сказав, що під час його роботи над GTA 5 команда "проводила в грі цілий день, щодня, десь по 8-10 годин на день".

Йорк також пояснив, чим створення величезної, густонаселеної гри, такої як GTA 6, відрізняється від чогось на кшталт The Witcher 3. На його думку гравці можуть робити в грі таке, про що розробники навіть не підозрюють і не можуть передбачити під час виробництва.

Що відомо про Grand Theft Auto VI

Поки що доступний один трейлер. Але завдяки витокам, які описали, як "кошмар для Rockstar Games", стало відомо, що наступна гра в серії Grand Theft Auto має кодову назву Project Americas, а дія в ній відбуватиметься у вигаданому американському місті Вайс-Сіті (прототипом до якого стало місто Маямі) у вигаданому штаті Леоніда, прообразом якого став штат Флорида.

Також уперше в серії має з'явитися можливість гри за жіночого персонажа, а головних героїв звуть Люсія і Джейсон. Вважається, що це буде гра, що розповідає історію парочки грабіжників у стилі Бонні та Клайда.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про те, що ціна на Grand Theft Auto VI, яка вийде цього року, може скласти близько 100 доларів. Така висока ціна може стати поворотною для всієї індустрії відеоігор. Це може зламати "ключовий ціновий бар'єр", що дозволить іншим розробникам підняти ціни на свої ігри.

А також Фокус зібрав усю інформацію, яка наразі відома про GTA 6, яку вже назвали найочікуванішою грою 2025 року.