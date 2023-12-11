Here We Go Again: усе що відомо про нову GTA 6 і дату її виходу

Компанія-розробник GTA 6 опублікувала перший трейлер до гри, а також у мережу витекла велика кількість даних щодо підготовлюваного релізу.

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GTA 6 офіційно вийде в 2025 році, і сюжет розгортатиметься у Вайс-Сіті, розташованому в штаті Леоніда. Подробиці про гру з'явилися після випуску першого офіційного трейлера GTA 6, який було опубліковано на день раніше запланованої дати через загрозу витоку інформації.

Трейлер GTA 6 — Дивіться тут

Релізний трейлер GTA 6 був представлений розробником гри 2 грудня. Розробник Rockstar спочатку планував випуск трейлера до гри на 5 грудня, але витік, що з'явився, змусила опублікувати матеріали трохи раніше.

Наразі GTA 6 запланована тільки для випуску на PS5 і Xbox Series X

Трейлер GTA 6, який ви можете подивитися вище, дає нам перший погляд на повернення у Вайс-Сіті та двох головних героїв, Люсію і Джексона.

Дата випуску GTA 6: плани на 2025 рік

Rockstar підтвердив, що дата випуску GTA 6 призначена на 2025 рік. Ця новина з'явилася в релізному трейлері, зазначаючи, що Grand Theft Auto 6 має вийти у 2025 році — додаткові уточнення про час не були опубліковані.

Цікаво, що розробник Take-Two, власник Rockstar, продовжує натякати на те, що GTA 6 вийде до березня 2025 року.

"Ми впевнені, що наш бізнес досягне значної точки зростання у фіскальному 2025 році", — заявив глава Take-Two Страус Зельник.

Такий значний підйом прибутку, здебільшого зумовлений планами щодо виходу GTA 6.

Платформи GTA 6: Підтверджено PS5 і Xbox Series X/S

На цей час підтверджено, що GTA 6 вийде на PS5 і Xbox Series X/S. Ця інформація надійшла з офіційного пресрелізу від Take Two, в якому йдеться, що: "GTA 6 виходить на ігрові системи PlayStation 5 і Xbox Series X|S у 2025 році". Наразі немає згадок про випуск для ПК, що може передбачати, що гра буде дотримуватися шляху деяких попередніх ігор GTA, які спочатку виходили на консолях, перш ніж з'являлися на ПК.

Чи буде GTA 6 на PS4 і Xbox One?

Як зазначено в офіційному пресрелізі, наразі GTA 6 запланована тільки для випуску на PS5 і Xbox Series X, і не з'явиться на PS4 або Xbox One під час старту у 2025 році, що робить її ексклюзивом поточного покоління.

Чому робота над GTA 6 зайняла стільки часу?

Багато хто ставить питання, чому GTA 6 так довго не виходить. Річ у тім, що з урахуванням успіху GTA 5 і GTA Online, а також масштабу Red Dead Redemption 2, не дивно, що Rockstar не хоче занадто поспішати з релізом.

У студії кажуть, що GTA 6 все ще перебуває на стадії розробки. Але Rockstar докладає всіх зусиль, щоб рекордно продовжити життя GTA 5, яка отримувала оновлення і перевидавалася кілька разів за останні 9 років.

Персонажі GTA 6: Знайомтеся, Люсія

Нова персонажка в GTA 6 Люсія Фото: GTA 6

В офіційному трейлері ми познайомилися з головними героями GTA 6, з акцентом на першу жіночу головну роль у GTA 6, Люсію. Хоча про неї як про персонажку нам ще багато чого належить дізнатися, трейлер дає нам деякі натяки, показуючи її в тюремному одязі, що свідчить про те, що в неї вочевидь були проблеми із законом.

Також Люсія кілька разів показана з поки невідомим чоловічим персонажем, якому пророкують другу головну роль у грі. Фанати неофіційно називають його Джейсон або Джеймс, ім'я персонажа поки офіційно не підтверджено. Деякі припускають, що Люсія і Джейсон можуть бути пов'язані романтичними стосунками.

Локація GTA 6: Ми повертаємося у Вайс-Сіті

GTA 6 повертає нас у Вайс-Сіті. Rockstar розкрив, що ми вирушимо до штату Леоніда, який є "домівкою для неонових вулиць Вайс-Сіті та не тільки". Обіцяючи бути "найбільшим і найнасиченішим розвитком Grand Theft Auto", Вайс-Сіті, вочевидь, стане частиною великої карти, яка складає GTA 6.

Трейлер уже дозволив нам поглянути на Вайс-Сіті, зроблений красивішим, ніж будь-коли, із зображенням сільської місцевості Флориди. Деякі місця нам знайомі — наприклад, Starfish Island. А ось чи зможемо ми відвідати Malibu Club, Ocean View Hotel, Little Haiti — поки що залишається загадкою.

Карта GTA 6

Хоча остаточна карта GTA 6 ще не була показана, є деякі індикатори з витоків відео і скріншотів, які вказують на ігровий простір, що виходить за межі Вайс-Сіті. Точно так само, як Rockstar розширила Лос-Сантос між Grand Theft Auto: San Andreas і GTA 5, деякі витоки скріншотів показують абсолютно нові ділянки Вайс-Сіті.

Передбачувана карта GTA 6. Вайс-Сіті натхненний Маямі, і є припущення, що GTA 6 вирушить ще південніше до Everglades Фото: Reddit

Як відомо, сам Вайс-Сіті натхненний Маямі, і тепер є припущення, що GTA 6 вирушить ще південніше до Everglades (водно-болотні угіддя) і Florida Keys (ланцюжок тропічних островів).

Цікаво, що фанати переконані в тому, що карта GTA 6 буде набагато більшою, ніж карта GTA 5. Використовуючи витік даних GTA 6, фанати навіть спробували скласти карту GTA 6, використовуючи при цьому Google Earth.

Геймплей GTA 6

Поки складно сказати, якими будуть основні зміни в GTA 6 і в чому вона буде новаторська порівняно з Grand Theft Auto 5. Проте, з ранніх витоків, видно, що Rockstar принаймні досліджує і тестує деякі нові механіки. Наприклад, у грі вводиться новий набір дій у так званому "стелс режимі": на кадрах видно, як персонажі крадуться, повзуть і навіть забирають тіла якомога далі від цікавих очей.

Крім цього, колесо вибору зброї, яке було перероблено на GTA 5, частково повертається в гру. Також у грі з'являться нові предмети, наприклад, ті, що покращують здоров'я персонажів, такі як знеболювальні. З витоків також стало видно, що в гру повертається п'ятизіркова система "Розшукується".