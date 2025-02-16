Арт-директор легендарной Half-Life 2 Виктор Антонов скончался в возрасте 53 лет

Художник известен своим участием в создании многих игровых миров, которые отличались оригинальной эстетикой. Благодаря таланту Антонова проекты Half-Life 2, Dishonored, Wolfenstein стали узнаваемыми.

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Художник и арт-директор, работавший над известными проектами в игровой индустрии Half-Life 2 и Dishonored Виктор Антонов скончался в возрасте 53 лет. Информацию подтвердил 15 февраля Марк Лэйдлоу, бывший ведущий сценарист Valve.

"Я не хотел говорить, пока не был уверен, но сегодня я узнал, что Виктор Антонов, наш арт-директор HL2, умер. У меня нет подробностей. Только грусть", — написал он в соцсетях.

Антонов оказал значительное влияние на индустрию видеоигр. Он сформировал визуальный стиль Half-Life 2, создав мрачный, индустриальный облик Сити 17. В Dishonored он разработал уникальную эстетику, вдохновленную Лондоном и Парижем XIX века, что сделало игру узнаваемой.

Помимо этих проектов, Антонов участвовал в создании таких игровых миров, как Wolfenstein: The New Order и Prey. Его работы отличались атмосферностью, вниманием к деталям и реалистичностью, став эталоном художественного оформления в индустрии.

Виктор Антонов: краткая биография

Виктор Антонов родился в 1972 году в Софии, Болгария. В 1987 году он эмигрировал в Париж, затем жил в Швейцарии и США, где получил степень по промышленному дизайну в Art Center College of Design в Пасадине.

В индустрию игр он пришел в 1996 году, работая в Xatrix Entertainment над такими проектами, как Redneck Rampage, Quake 2 Mission Pack: The Reckoning и Kingpin: Life of Crime. Позже он присоединился к Valve, где стал главным дизайнером Half-Life 2.

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В 2005 году Антонов покинул Valve и основал The Building Studios во Франции, занимаясь дизайном в кино, рекламе и играх.

В 2011 году он разрабатывал мир для Dishonored, создав его уникальный мрачный стиль, вдохновленный Лондоном и Парижем XIX века. Позже участвовал в разработке Battlecry и других проектов.

Скриншот Half-Life 2 Фото: Скриншот

Скриншот Dishonored Фото: Скриншот

Новость о его смерти вызвала мощный отклик среди геймеров и коллег. Многие называют работы Антонова вечными и признают его огромный вклад. Некоторые пишут, что без него легендарные проекты не были такими стильными и оригинальными.

Ранее сообщалось, что разработка научно-фантастического шутера Crysis 4 от компании Crytek приостановлена. Причиной стало сокращение 15% разработчиков, при этом будущая дата выхода игры пока неизвестна.