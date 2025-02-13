Во что поиграть в феврале, не тратя деньги: подборка бесплатных игр для ПК и PS

Шутеры, гонки, хорроры и игры на выживание — на сервисах Epic Games Store, Steam и PlayStationStore можно найти бесплатные предложения любых жанров. Кроме того, в Steam продаются продолжения популярных линеек со скидкой в 90% и более.

Related video

Морозные февральские вечера приятно проводить дома за видеоигрой, но не всегда хочется тратить деньги на недешевые тайтлы от ААА-студий. Фокус составил подборку бесплатных игр для ПК и PlayStation, в которые можно погрузиться на много часов, не потратив ни гривны.

F1 Manager 2024

Сервис Epic Games Store бесплатно раздает симулятор менеджера "Формулы 1". Цель игры — собрать, натренировать сильнейшую команду и завоевать с ней победу на гонках.

Акция продлится до 20 февраля.

Минимальные системные требования: Windows 10 64-bit, процессор Intel Core i5-4590 или AMD FX-8370, оперативная память 8 GB RAM, видеокарта Nvidia GeForce GTX 960 или AMD R9 280x (3GB VRAM).

Рекомендуемые системные требования: Windows 10, 11 64-bit, процессор Intel Core i7-7700 или AMD Ryzen 7 2700, оперативная память 16 GB RAM, видеокарта GeForce GTX 1080 or Radeon RX 580 (4GB VRAM).

F1 Manager 2024 в магазине Epic Games Store.

Batography

Казуальная игра с 2D-графикой о летучей мыши, которая отправляется в путешествие по ночному городу, чтобы сделать идеальное фото луны. В поисках удачного ракурса нужно преодолевать препятствия, заводить знакомства с животными-горожанами, выполнять различные задания и собирать лунные пирожные. Игра получила 100% положительных отзывов.

Требования: 64-битный процессор и операционная система, процессор 1.7 ГГц, оперативная память — 512 MB ОП, видеокарта с поддержкой OpenGL 2.1 и 200 MB доступного места на диске.

Batography в Steam.

Double Shoulders

Хоррор-игра для двух игроков. В роли двух детей — Лоиса и Сэма — вы будете убегать из причудливого, мрачного, полного опасностей и вызовов места. Выбраться живыми удастся лишь тем, кто будет действовать слаженно, как команда.

Требования: 64-битная Windows 10, процессор Intel Core i5 10-го поколения, 16 ГБ оперативной памяти, видеокарта NVIDIA GeForce GTX 1080 и 1300 MB доступного места на диске.

Double Shoulders в Steam.

Pixel Horizons

Survival-игра о выживании на живописном острове. Вам придется исследовать локации, сражаться с монстрами, создавать и улучшать инструменты, строить лагерь и искать мифическое оружие в древних руинах, и при этом не забывать есть, пить и поддерживать уровень здоровья.

Минимальные требования: Windows 10, процессор Ryzen / Intel 3, оперативная память 8 ГБ, интегрированная видеокарта, 3 GB доступного места на диске.

Рекомендуемые требования: Windows 11, процессор Ryzen 5 / Intel 5, оперативная память 16 ГБ, любая видеокарта, 3 GB доступного места на диске.

Pixel Horizons в Steam.

Бесплатные игры для PS Plus

В феврале владельцы PlayStation Plus могут бесплатно забрать в свою библиотеку кооперативный шутер от первого лица Payday 3. Он рассчитан на четырех игроков. Легендарная банда преступников Payday Gang снова собирается, чтобы провернуть еще несколько громких ограблений в Нью-Йорке в 2020-х годах.

Payday 3 в PlayStationStore.

Любители космических приключений могут бесплатно получить в PlayStationStore научно-фантастический шутер от первого лица с элементами приключенческого боевика High on Life. Здесь вы станете охотником за инопланетными головами и будете сражаться с монстрами с помощью "живого оружия", исследовать различные планеты и биомы, собирать трофеи и решать головоломки.

High on Life у PlayStationStore.

Третье бесплатное предложение в PlayStationStore — ремейк классического платформера 2004 года о знаменитом круглом желтом герое — Пак-Мене. Игра Pac-Man World Re-Pac получила обновленный интерфейс, лучшую механику и современную графику. По сюжету Пак-Мен спасает своих друзей и семью с Острова Призраков, по дороге избегая врагов и решая головоломки.

Pac-Man World Re-Pac в PlayStationStore.

Акция для владельцев PS Plus будет действовать до 4 марта.

Игры со скидкой 90% в Steam

С 90-процентной скидкой до 20 февраля в Steam можно купить Borderlands 3 — шутер от первого лица 2020 года выхода. События в нем происходят после Tales from the Borderlands. Концепция традиционная для линейки: четверо игроков путешествуют по планетам, собирают лут и оружие, уничтожают врагов и пытаются остановить предводителей самого опасного в Галактике культа "Дети Приюта" — близнецов Калипсо.

Минимальные требования: 64-битная Windows 7/10, процессор AMD FX-8350 или Intel i5-3570, оперативная память 6 ГБ, видеокарта: AMD Radeon HD 7970 или NVIDIA GeForce GTX 680 2 ГБ, 75 GB доступного места на диске.

Рекомендуемые требования: 64-битная Windows 7/10, процессор: AMD Ryzen 5 2600 (Intel i7-4770), оперативная память 16 ГБ, видеокарта AMD Radeon RX 590 или NVIDIA GeForce GTX 1060 6 ГБ, 75 GB доступного места на диске.

Borderlands 3 в Steam.

Скидку 95% до 20 февраля Steam предлагает на пошаговую тактическую игру с элементами ролевой XCOM 2 — сиквел лучшей стратегической игры 2012 года XCOM: Enemy Unknown.

По сюжету Земля оказалась под властью инопланетян, а игроку нужно восстановить организацию XCOM, сопротивляющуюся захватчикам. В игре двое игроков могут соревноваться друг с другом через сеть.

Минимальные требования: Windows 7 64-разрядная, процессор Intel Core 2 Duo E4700 2,6 ГГц или AMD Phenom 9950 Quad Core 2,6 ГГц, оперативная память 4 ГБ, видеокарта: 1 ГБ ATI Radeon HD 5770, 1 ГБ NVIDIA GeForce GTX 460 или лучше, 45 GB доступного места на диске.

Рекомендуемые требования: Windows 7 64-разрядная, процессор 3 ГГц четыре ядра, оперативная память 8 ГБ, видеокарта 2 ГБ ATI Radeon HD 7970, 2 ГБ NVIDIA GeForce GTX 770 или лучше, 45 GB доступного места на диске.

XCOM 2 в Steam.

Сейчас почти за бесценок на Steam можно приобрести Portal 2 — вторую часть увлекательной головоломки от создателей шутеров Half-Life. Она имеет кооперативный режим для двух игроков. Героиня предыдущей части Челл снова становится жертвой опытов искусственного интеллекта GLaDOS, и с помощью переносного устройства для создания порталов наконец сможет выбраться из лаборатории, если игроки будут достаточно ловкими в решении пространственных головоломок.

Требования: Windows 7 / Vista / XP, процессор Pentium 4 с частотой 3 ГГц, двухъядерный с частотой более 2 ГГц или AMD64X2 (или лучше), оперативная память 2 GB, видеокарта с объемом памяти 128 МБ или более и с поддержкой Pixel Shader 2.0b (ATI Radeon X800 или лучше / NVIDIA GeForce 7600 или лучше / Intel HD Graphics 2000 или лучше), 8 GB доступного места на диске.

Акционное предложение будет действовать до 17 февраля. Portal 2 в Steam.

Напомним, 8 февраля произошел глобальный сбой PlayStation Network, который подтвердили в компании Sony. Игроки не могли запустить игры в течение 20 часов.

7 февраля Фокус писал, как можно получить бесплатно игры от Epic Games.