Глобальный сбой PlayStation: игры не запускаются почти 20 часов

Геймеры не могут зайти в учетные записи, запустить игры и воспользоваться сервисам PlayStation. В настоящее время происходит крупнейший сбой в работе приставки за последние 14 лет.

Related video

В игровой приставке PlayStation произошел глобальный сбой, сервис не работает более 20 часов. Компания подтвердила на сайте неполадки в некоторых службах.

Пользователи не могут зайти в учетные записи, запустить игры и воспользоваться сервисам PlayStation Video и Store. Это крупнейший сбой в работе приставки за последние 14 лет.

Компания Sony обещает оперативно решить проблемы

Sony отмечает, что из-за сбоя пользователи не смогут запустить игры, приложения и сетевых функции. Нельзя загрузить купленные цифровые игры, увидеть друзей, трофеи даже сетевой статус на PlayStation 5.

Сообщения о проблемах с подключением вызвали резкое недовольство пользователей.

"Отказ PSN в пятницу вечером — это преступление", — цитирует лондонского геймера по имени Рамос агентство Associated Press.

Компания обещает исправить ошибку как можно быстрее. Первые жалобы на работу PlayStation появились ночью 8 февраля. Пользователи по всему миру сообщали, что не могут получить доступ к ключевым сервисам приставки.

Отметим, что в истории PlayStation уже были подобные бои. В октябре 2024 года PlayStation Network не работала более 8 часов, а в 2011 году из-за хакерской атаки сеть не работала 23 дня. Последний инцидент стоил компании Sony более 170 миллионов долларов.

Сервис Downdetector подтверждает проблемы в работе PlayStation Network за последние 24 часа.

Напомним, в Евросоюзе запретить продавать в Россию приставки PlayStation и Xbox, чтобы ВС РФ не могли с них управлять дронами.

Фокус писал, как в России задержали пожилого мужчину за взлом игровой консоли Sony PlayStation 3. Он скачивал игры на приставку просто из интернета, использовав специальное программное обеспечение для обхода системы защиты PlayStation.