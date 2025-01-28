ЕС остановит экспорт в РФ консолей PlayStation и Xbox: используют ли их для управления БПЛА

Европейский Союз хочет запретить поставки в Россию игровых консолей PlayStation и Xbox, которые военные страны-агрессора могут использовать для управления БПЛА. Впрочем, отмечают эксперты, эти приставки недостаточно мощные для таких целей.

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Евросоюз собирается запретить экспортировать в Россию игровые консоли, с которых россияне могут управлять дронами на войне. Об этом сообщила высокая представительница Европейского Союза по вопросам иностранных дел и политики безопасности Кая Каллас, пишет Defense Express.

Объявление нового санкционного перечня запланировано на 22 февраля и в издании Financial Times отмечают, что туда попали PlayStation и Xbox.

Впрочем, как подчеркивается, попадание указанных приставок в "черный список" довольно странное. В середине консолей расположены процессоры AMD Zen 2 и видеокарта на 10,28 терафлопс, которые не отличаются особой "супермощностью", но построены таким образом, чтобы быть максимально эффективными в оптимизированных под консоли играх.

В то же время существуют игровые консоли типа Valve Steam Deck, которые работают под Linux или Asus ROG Ally под Windows, но которые уже являются миниатюрными переносными компьютерами с адекватными для своих габаритов вычислительными мощностями. И именно такие решения довольно часто можно увидеть в руках операторов дронов на фронте, даже на разработках БПЛА западных разработчиков, например, зенитного дрона Tytan.

Сейчас трудно оценить, пишут в Defense Express, зачем РФ понадобились PlayStation и Xbox, поскольку блокирование поставок именно переносных игровых консолей видится более логичным.

Напомним, украинские военные используют игровые контроллеры Steam Deck для управления роботизированными пулеметными установками "Сабля". Консоль оснащена джойстиками, кнопками как на геймпаде, а также экраном с диагональю 7 дюймов и с разрешением 1280x800 пикселей.

Также Фокус писал, в какие игры играют военные на фронте, используя смартфоны, ноутбуки, а также портативные консоли Steam Deck или Nintendo Switch.