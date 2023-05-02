ВСУ атакуют оккупантов с помощью игровых консолей Steam Deck: как это происходит

Американские военные уже давно используют игровые контроллеры для управления боевой техникой, а украинцы начали перенимать эту технологию во время войны.

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Украинские военные используют игровые контроллеры Steam Deck для управления роботизированными пулеметными установками "Сабля". Подробности сообщило издание Task and purpose.

21 апреля украинское СМИ "ТРО Медіа" опубликовало кадры с дистанционно управляемым огневым комплексом "Сабля", которая представляет собой турель с закрепленным на ней пулеметом или любым другим стрелковым оружием. Военные могут установить ее на любую неподвижную поверхность и управлять на расстоянии до 500 м.

Журналисты обратили внимание, что для управления "Саблей" используют портативную игровую консоль Steam Deck, разработанную американской компанией Valve. Она оснащена джойстиками, кнопками, как на геймпаде, а также экраном с диагональю 7 дюймов и с разрешением 1280x800 пикселей. Valve выпустила Steam Deck в феврале 2022 года, и украинские военные нашли ей необычное применение.

Военный с игровой консолью Steam Deck Фото: Facebook

Как пишет Task and purpose, это первое задокументированное использование Steam Deck в военных целях, однако не первое применение контроллеров для видеоигр. К примеру, Армия США уже более 15 лет использует геймпады от консоли Xbox 360 для управления небольшими наземными беспилотниками, помогающими обезвреживать неразорвавшиеся боеприпасы, а недавно ВМС США рассмотрели возможность применения таких же контроллеров на борту подводных лодок класса "Вирджиния". Еще американцы применяют контроллеры вместе с турелью Manuever-Short Range Air Defense (M-SHORAD), которые устанавливают на боевые бронированные машины Stryker, и с противокорабельными ракетными установками NMESIS.

"Игровые компании потратили миллионы долларов на разработку оптимального, интуитивно понятного и простого в освоении пользовательского интерфейса, а затем они потратили годы, чтобы научить людей использовать этот интерфейс. Эти проекты не случайны, ведь военные берутся из того же сообщества, что и клиенты компаний, поэтому обучение в основном уже выполнено", — прокомментировал сотрудник фонда New America Foundation Питер Сингер, который консультировал разработчиков серии видеоигр Call of Duty.

Ранее ВСУ показали, как применяют комплекс "Сабля" под Угледаром. Турель предназначена для пулемета Калашникова (ПКТ), на нее можно поставить три типа коробок: на 250, 450 или 600 патронов. "Сабля" подключается к пульту управления по сетевому кабелю или Wi-Fi.

Писали также, что комплекс "Сабля" получили бойцы 68-й отдельной егерской бригады имени Олексы Довбуша. Они назвали его WALL'YA, вероятно, в честь робота WALL-E из одноименного мультфильма.