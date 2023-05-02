ЗСУ атакують окупантів за допомогою ігрових консолей Steam Deck: як це відбувається

Американські військові вже давно використовують ігрові контролери для керування бойовою технікою, а українці почали переймати цю технологію під час війни.

Related video

Українські військові використовують ігрові контролери Steam Deck для управління роботизованими кулеметними установками "Шабля". Подробиці повідомило видання Task and purpose.

21 квітня українське ЗМІ "ТРО Медіа" опублікувало кадри з дистанційно керованим вогневим комплексом "Шабля", — туреллю із закріпленим на ній кулеметом або будь-якою іншою стрілецькою зброєю. Військові можуть встановити її на будь-яку нерухому поверхню та керувати на відстані до 500 м.

Журналісти звернули увагу, що для управління "Шаблею" використовують портативну ігрову консоль Steam Deck, розроблену американською компанією Valve. Вона оснащена джойстиками, кнопками як на геймпаді, а також екраном з діагоналлю 7 дюймів і з роздільною здатністю 1280x800 пікселів. Valve випустила Steam Deck у лютому 2022 року і українські військові знайшли їй незвичайне застосування.

Військовий з ігровою консоллю Steam Deck Фото: Facebook

Це перше задокументоване використання Steam Deck у військових цілях, проте не перше застосування контролерів для відеоігор. Наприклад, Армія США вже понад 15 років використовує геймпади від консолі Xbox 360 для управління невеликими наземними безпілотниками, що допомагають знешкоджувати боєприпаси, що не розірвалися, а нещодавно ВМС США розглянули можливість застосування таких же контролерів на борту підводних човнів класу "Вірджинія". Ще американці застосовують контролери разом із туреллю Manuever-Short Range Air Defense (M-SHORAD), які встановлюють на бойові броньовані машини Stryker, та з протикорабельними ракетними установками NMESIS.

"Ігрові компанії витратили мільйони доларів на розробку оптимального, інтуїтивно зрозумілого і простого в освоєнні інтерфейсу користувача, а потім вони витратили роки, щоб навчити людей використовувати цей інтерфейс. Ці проєкти не випадкові, адже військові беруться з тієї ж спільноти, що і клієнти компаній, тому навчання здебільшого вже виконане", — прокоментував співробітник фонду New America Foundation Пітер Сінгер, який консультував розробників серії відеоігор Call of Duty.

Раніше ЗСУ показали, як застосовують комплекс "Шабля" під Вугледаром. Турель призначена для кулемета Калашнікова (ПКТ), на неї можна поставити три типи коробок: на 250, 450 або 600 набоїв. "Шабель" підключається до пульта керування мережним кабелем або Wi-Fi.

Писали також, що комплекс "Шабля" отримали бійці 68-ї окремої єгерської бригади імені Олекси Довбуша. Вони назвали його WALL'YA, мабуть, на честь робота WALL-E з однойменного мультфільму.