ЄС зупинить експорт до РФ консолей PlayStation та Xbox: чи використовують їх для керування БПЛА

Європейський Союз хоче заборонити постачання до Росії ігрових консолей PlayStation та Xbox, які військові країни-агресора можуть використовувати для керування БПЛА. Утім, зазначають експерти, ці приставки не досить потужні для таких цілей.

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Євросоюз збирається заборонити експортувати до Росії ігрові консолі, з яких росіяни можуть керувати дронами на війні. Про це повідомила висока представниця Європейського Союзу з питань закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас, пише Defense Express.

Оголошення нового санкційного переліку заплановано на 22 лютого й у виданні Financial Times зазначають, що туди потрапили PlayStation та Xbox.

Утім, як підкреслюється, потрапляння зазначених приставок до "чорного списку" досить дивне. У середині консолей розташовані процесори AMD Zen 2 та відеокарта на 10,28 терафлопс, які не відрізняються особливою "суперпотужністю", але побудовані таким чином, щоб бути максимально ефективними в оптимізованих під консолі іграх.

Водночас існують ігрові консолі типу Valve Steam Deck, які працюють під Linux чи Asus ROG Ally під Windows, але які вже є мініатюрними переносними комп'ютерами з адекватними для своїх габаритів обчислювальними потужностями. І саме такі рішення доволі часто можливо побачити у руках операторів дронів на фронті, навіть на розробках БПЛА західних розробників, наприклад, зенітного дрона Tytan.

Наразі важко оцінити, пишуть у Defense Express, навіщо РФ знадобились PlayStation та Xbox, оскільки блокування постачання саме переносних ігрових консолей вбачається більш логічним.

Нагадаємо, українські військові використовують ігрові контролери Steam Deck для управління роботизованими кулеметними установками "Шабля". Консоль оснащена джойстиками, кнопками як на геймпаді, а також екраном з діагоналлю 7 дюймів і з роздільною здатністю 1280x800 пікселів.

Також Фокус писав, у які ігри грають військові на фронті, використовуючи смартфони, ноутбуки, а також портативні консолі Steam Deck або Nintendo Switch.