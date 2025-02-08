Глобальний збій PlayStation: ігри не запускаються майже 20 годин

Геймери не можуть зайти в облікові записи, запустити ігри та скористатися сервісами PlayStation. Наразі відбувається найбільший збій у роботі приставки за останні 14 років.

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В ігровій приставці PlayStation стався глобальний збій, сервіс не працює понад 20 годин. Компанія підтвердила на сайті неполадки в деяких службах.

Користувачі не можуть зайти в облікові записи, запустити ігри та скористатися сервісами PlayStation Video і Store. Це найбільший збій у роботі приставки за останні 14 років.

Компанія Sony обіцяє оперативно вирішити проблеми

Sony зазначає, що через збій користувачі не зможуть запустити ігри, додатки та мережеві функції. Не можна завантажити куплені цифрові ігри, побачити друзів, трофеї навіть мережевий статус на PlayStation 5.

Повідомлення про проблеми з підключенням викликали різке невдоволення користувачів.

"Відмова PSN у п'ятницю ввечері — це злочин", — цитує лондонського геймера на ім'я Рамос агентство Associated Press.

Компанія обіцяє виправити помилку якомога швидше. Перші скарги на роботу PlayStation з'явилися вночі 8 лютого. Користувачі по всьому світу повідомляли, що не можуть отримати доступ до ключових сервісів приставки.

Зазначимо, що в історії PlayStation вже були подібні бої. У жовтні 2024 року PlayStation Network не працювала понад 8 годин, а 2011 року через хакерську атаку мережа не працювала 23 дні. Останній інцидент коштував компанії Sony понад 170 мільйонів доларів.

Сервіс Downdetector підтверджує проблеми в роботі PlayStation Network за останні 24 години.

Нагадаємо, в Євросоюзі заборонити продавати в Росію приставки PlayStation і Xbox, щоб ЗС РФ не могли з них керувати дронами.

Фокус писав, як у Росії затримали літнього чоловіка за злом ігрової консолі Sony PlayStation 3. Він завантажував ігри на приставку просто з інтернету, використавши спеціальне програмне забезпечення для обходу системи захисту PlayStation.