У Росії пенсіонеру загрожує 2 роки в'язниці за злом американської консолі PlayStation 3

У РФ обхід систем захисту різних пристроїв переслідується за законом. Кіберполіція підозрює, що 65-річний Аркадій пішов на злочин, щоб безкоштовно грати у відеоігри.

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Літнього чоловіка, жителя міста Липецька (Росія) затримали, звинувативши у зломі ігрової консолі Sony PlayStation 3. Йому загрожує до 2-х років позбавлення волі, передає російське медіа Мash.

Чоловік на ім'я Аркадій (65 років) вирішив завантажувати ігри на ігрову консоль третього покоління виробництва Sony просто з інтернету. Щоб це зробити, він застосував програмне забезпечення, що дає змогу обходити систему захисту PlayStation 3. Таким чином він зміг завантажувати неліцензійні ігри, які можна знайти в мережі в достатку, при чому безкоштовно, тоді як за ліцензійний контент треба платити.

Видання повідомляє, що на підозрюваного вийшли російські кіберполіцейські. У будинку Аркадія провели обшук, вилучили всі гаджети, а потім завели кримінальну справу. ЗМІ посилається на те, що пенсіонер "завдав шкоди діловій репутації Sony Interactive Entertainment". Тут варто зазначити, що ця компанія базується в США, які РФ вважає недружньою країною.

Зараз росіянин перебуває під підпискою про невиїзд, поки триває розслідування. У кращому разі Аркадій відбудеться штрафом у 200 тисяч рублів (2162 доларів США, — ред.), а в гіршому — йому загрожує ув'язнення терміном до 2-х років. Видання 4PDA нагадало, що в РФ обхід систем захисту різних пристроїв переслідується за законом.

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Раніше писали про те, що блогер знайшов у моніторі неробочий російський чіп і тепер його змушують виплатити $58 тисяч. Чому виробник російських моніторів LightCom зажадав саме таку суму, невідомо, але блогер має намір судитися.

Також повідомляли, що Володимир Путін вимагав розробити російську PlayStation, і російські інженери запропонували свій варіант гаджета під назвою PlaySpace. Але виявилося, що вже давно існує китайська міні-приставка з аналогічними характеристиками. На маркетплейсі вона коштує 150 доларів замість 500, за які планують продавати російську PlaySpace.