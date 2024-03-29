Не годиться для ігор: експерти розкритикували російський аналог PlayStation

Пристрій працюватиме на базі малопотужного американського чипа, а замість геймпадів доведеться використовувати смартфони.

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Після того як президент РФ Володимир Путін доручив уряду налагодити випуск вітчизняних консолей, про розробку "суверенної PlayStation" заявили в Донському державному технічному університеті. Однак заявлені технічні характеристики не вразили російських журналістів, передає видання Rozetked.

За даними ЗМІ, російська "PlayStation" вийде на ринок під найменуванням PlaySpace. Пристрій, який вже має прототип, складатиметься з міні-ПК із чотириядерним процесором Atom X5 від американської компанії Intel. Також консоль оснастять 4 ГБ оперативної пам'яті та накопичувачем на 64 ГБ. Бездротове з'єднання забезпечать модулі Bluetooth і Wi-Fi 2,4/5 ГГц. Виводити зображення на екран можна буде, підключившись до порту HDMI.

"Такої начинки вистачить хіба що тільки для запуску емуляторів класичних консолей або хмарного геймінгу", — вважають у виданні.

Що стосується операційної системи (ОС), то в університеті обіцяють розробити власну версію. Rozetked припускає, що працюватиме вона на операційній системі Linux.

Розробники кажуть, що фізичного геймпада як такого не буде — його роль зможе виконати смартфон, підключений через Bluetooth. Також попередньо геймерам потрібно буде встановити спеціальний додаток, який працюватиме, як віртуальний джойстик. Додаток буде сумісний з ОС Android та iOS, обіцяють в університеті.

Повідомляється й інформація про ціну PlaySpace. Вона складе, ймовірно, 47 000 російських рублів (507,6 доларів за офіційним курсом, — ред.). Дата релізу поки не повідомляється.

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"Очевидно, що скласти реальну конкуренцію PlayStation, Xbox і Nintendo у такого пристрою не вийде", — пишуть журналісти Rozetked.

З ними погодилися й аналітики медіа 4PDA. За їхніми оцінками, потужностей чіпа Intel Atom X5 не вистачить для геймплея. Вони посилаються на тести цього процесора, який демонструє показники 10 кадрів за секунду в грі Portal 2 при роздільній здатності 720 пікселів.

"Цілком імовірно, що аматорську розробку студентів видали за проєкт державного рівня, щоб осідлати хвилю інформаційного галасу. В іншому випадку за майбутнє російського геймінгу стає дуже страшно", — підсумували автори 4PDA.

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