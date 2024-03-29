Не годится для игр: эксперты раскритиковали российский аналог PlayStation

Устройство будет работать на базе маломощного американского чипа, а вместо геймпадов придется использовать смартфоны.

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После того как президент РФ Владимир Путин поручил правительству наладить выпуск отечественных консолей, о разработке "суверенной PlayStation" заявили в Донском государственном техническом университете. Однако заявленные технические характеристики не впечатлили российских журналистов, передает издание Rozetked.

По данным СМИ, российская "PlayStation" выйдет на рынок под наименованием PlaySpace. Устройство, которое уже имеет прототип, будет состоять из мини-ПК с четырехъядерным процессором Atom X5 от американской компании Intel. Также консоль оснастят 4 ГБ оперативной памяти и накопителем на 64 ГБ. Беспроводное соединение обеспечат модули Bluetooth и Wi-Fi 2,4/5 ГГц. Выводить изображение на экран можно будет, подключившись к порту HDMI.

"Такой начинки хватит разве что только для запуска эмуляторов классических консолей или облачного гейминга", — считают в издании.

Что касается операционной системы (ОС), то в университете обещают разработать собственную версию. Rozetked предполагает, что работать она будет на операционной системе Linux.

Разработчики говорят, что физического геймпада как такового не будет — его роль сможет выполнить смартфон, подключенный по Bluetooth. Также предварительно геймерам нужно будет установить специальное приложение, которое будет работать, как виртуальный джойстик. Приложение будет совместимо с ОС Android и iOS, обещают в университете.

Сообщается и информация о цене PlaySpace. Она составит, вероятно, 47 000 российских рублей (507,6 долларов по официальному курсу, — ред.). Дата релиза пока не сообщается.

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"Очевидно, что составить реальную конкуренцию PlayStation, Xbox и Nintendo у такого устройства не получится", — пишут журналисты Rozetked.

С ними согласились и аналитики медиа 4PDA. По их оценкам, мощностей чипа Intel Atom X5 не хватить для геймплея. Они ссылаются на тесты этого процессора, который демонстрирует показатели 10 кадров в секунду в игре Portal 2 при разрешении 720 пикселей.

"Вполне вероятно, что любительскую разработку студентов выдали за проект государственного уровня, чтобы оседлать волну информационной шумихи. В ином случае за будущее российского гейминга становится очень страшно", — заключили авторы 4PDA.

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