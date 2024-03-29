"Російську PlayStation", яку вимагав Путін, знайшли на AliExpress (фото)

Китайська мініприставка з аналогічними характеристиками на маркетплейсі коштує 150 доларів замість 500, за які планують продавати російську PlaySpace.

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Російська PlayStation, яку лідер РФ Володимир Путін наказав розробити до 15 червня, знайшлася на маркетплейсі AliExpress. Про це пише російське видання The Moscow Times.

Ціна цієї мініприставки китайського походження з аналогічними технічними характеристиками, як у майбутньої російської PlaySpace, виявилася втричі дешевшою — лише трохи більш ніж 150 доларів. За даними газети "Известия", цифри якої наводить The Moscow Times, студенти Донського державного технічного університету (ДДТУ) мали "розробити" цю приставку за 47 тисяч рублів.

Фото: З відкритих джерел

Як пише видання, російська PlaySpace, побудована на базі процесора Intel Atom X5, має бути оснащена 4 ГБ оперативної пам'яті й 64 ГБ флеш-пам'яті. Її вартість — близько 50 тисяч рублів.

Насправді російський аналог PlaySpace зазнав серйозної критики експертів. Водночас розробка та запуск у виробництво цієї ігрової приставки входила до списку доручень Путіна ще з кінця січня 2024 року, і відповідав за виконання його прем'єр-міністр Михайло Мішустін.

"Розглянути питання про організацію виробництва стаціонарних і портативних ігрових приставок та ігрових консолей, а також про створення операційної системи та хмарної системи доставки ігор і програм користувачам", — ідеться в дорученні Путіна.

Чому така увага Путіна до онлайн-ігор

Восени 2023 року Путін доручив не тільки перевірити інформацію у відеоіграх на відповідність чинному російському законодавству, а й перенести всі онлайн-ігри, популярні в росіян, на російські сервери та на домен .ru, а також зайнятися моніторингом фінансових операцій у них.

Також ті ж студенти-розробники з ДДТУ займаються так званим симулятором сімейного життя, який, на їхню думку, впливатиме на демографію. Ця відеогра є аналогом гри SimCity, але без героїв-представників ЛГБТ-спільнот. Путіну пообіцяли, що саме такі онлайн-ігри стануть виховувати російську молодь у дусі моральних цінностей і патріотизму. Поширюватися гра повинна буде за моделлю free-to-play — безплатне встановлення, але оплата контенту.

Що стосується ринку відеоігор у Росії, то виявилося, що після початку повномасштабної війни РФ в Україні звідси пішли великі виробники консолей і відеоігор — Sony Interactive Entertainment, Microsoft і Nintendo закрили навіть свої онлайн-магазини для російських покупців. Водночас 2023 року ринок консолей у Росії зріс у 2 рази — до 23 мільярдів рублів, згідно з даними видання "Коммерсантъ".

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Не годиться для ігор: експерти розкритикували російський аналог PlayStation

Нагадаємо, що пацієнт із датчиком Neuralink грав у відеоігри силою думки.

Також повідомлялося, що за підсумками розслідування з'ясувалося, що кадри із застосуванням лазерної зброї в Ізраїлі взяли з відеогри.