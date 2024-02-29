Блогер знайшов у моніторі неробочий російський чип: тепер його змушують виплатити $58 тисяч

Чому виробник російських моніторів LightCom зажадав саме таку суму, невідомо, але блогер має намір судитися.

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Російський блогер Максим Горшенін, роблячи відеоогляд на монітор від російської компанії LightCom, виявив, що пристрій містить чип виробництва РФ, однак він не виконує жодних функцій. Через півроку виробник подав до суду і зажадав компенсацію, передає видання CNews.

Нещодавно LightCom подала на Максима Горшеніна позов до Арбітражного суду Москви і зажадала від блогера 5,3 млн рублів (5,3 млн рублів еквівалентні 58 тисячам доларів США за офіційним курсом — ред.). Чому компанія подала до суду через 6 місяців після виходу скандального огляду і з якої причини вона зажадала саме таку суму, невідомо, але блогер має намір судитися.

Горшенін розібрав монітор від LightCom і показав на відео контролер від іншої російської компанії — "Міландр". Після того, як блогер видалив цей чип, монітор продовжив працювати, як зазвичай. Горшенін дійшов висновку, що процесор не виконує жодних функцій, окрім однієї — він дає можливість виробнику моніторів брати участь у держзакупівлях і бути внесеним до реєстру російської електроніки. Іншими словами, наявність чипа, навіть як декору, підвищує ступінь "російськості" продукції LightCom.

Викривальний ролик Горшеніна про LightCom

Після низки публікацій блогера на цю тему, виробник звинуватив його в чорному піарі. У LightCom повідомили, що російський чип не впливає на те, чи внесено компанію до реєстру Мінпромторгу РФ, чи ні.

Річ у тім, що російські виробники мають отримати певну кількість балів, щоб їхню продукцію вважали "досить російською". Так, якщо компанія набрала 90 балів (згідно з новими умовами, ухваленими у 2024 році, — ред.), то її внесуть до реєстру, і вона отримає можливість брати участь у тендерах і отримувати гроші з бюджету.

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У "Міландр" повідомили, що блогер "проробляє фокуси" і що надана ним інформація не відповідає дійсності.

Раніше ми повідомляли про трагічну смерть українського блогера-мільйонника Юрія Ворожка. Його життя обірвалося під час тренування в басейні. Сім'я Юрія подала заяву в поліцію на заклад, де стався інцидент.

Також інформували про те, що блогерка з Канади відправляла в Росію американську електроніку для ракет і БПЛА. Згідно з судовими документами, блогерка Христина Пузирєва скаржилася на те, що їй довелося відкрити 80 різних рахунків, щоб зберігати 3 мільйони доларів США. Загалом комплектуючих вона поставила на 7 мільйонів доларів.