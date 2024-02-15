Блогерка з Канади відправила в РФ американської електроніки для ракет і БПЛА на $7 млн

Згідно із судовими документами, блогерка Христина Пузирєва скаржилася на те, що їй довелося відкрити 80 різних рахунків, щоб зберігати 3 мільйони доларів США.

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Тревел-блогерку Христину Пузирєву визнали винною у відправленні дронів і запчастин для ракет РФ на 7 мільйонів доларів США. Дівчина стала частиною схеми, що дозволяє російським виробникам військової техніки уникнути санкцій США, передає Vice.

Згідно із заявою Ерін Кіган, спецагентки, яка брала участь у розслідуванні, Христина Пузирєва та її спільники, імовірно, придбали та відправили електроніку американського виробництва на мільйони доларів, щоб підтримати РФ у війні проти України. Вдалося встановити, що Пузирєва причетна до 298 постачань на суму 7 мільйонів доларів США.

Христина Пузирєва та її чоловік Микола Гольцев жили в Монреалі (Канада). Їхнім спільників був Салімджон Насріддінов із Нью-Йорка (США). За даними Міністерства юстиції США, подружжя прилітало до Нью-Йорка з Канади, за посередництва Насріллінова закуповувало електроніку через підставні компанії, а потім відправляло її в Росію. Багато з відвантажених ними деталей мали серійні номери, що давало змогу легко пов'язати постачання з усіма трьома фігурантами.

Христина Пузирєва з чоловіком Фото: Facebook

Спільників заарештували наприкінці жовтня 2023 року. За даними ФБР, Пузирєва та її чоловік заробили великі гроші на доставці електроніки в Росію. Згідно із судовими документами, вона скаржилася на те, що їй довелося відкрити 80 різних рахунків, щоб зберігати 3 мільйони доларів. "Пальці вже болять тиснути на клавіші ноутбука", — написала Пузирьова в СМС від 2023 року. Під час обшуку в номері Пузирєвої в нью-йоркському готелі федерали конфіскували 20 000 доларів готівкою.

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Видання Vice виявило акаунт Пузирєвої в Instagram, який не оновлювався з 21 жовтня 2023 року — приблизно за 10 днів до її арешту. До цього вона викладала знімки з Бергамо (Італія), позувала на Бруклінському мосту (Нью-Йорк).

Пузирєва визнала себе винною, але вирок ще не ухвалено. Її чоловік і Насріддінов усе ще очікують на суд.

"Чипи життєво важливі для збройних сил кожної країни, і Росія витратила величезну кількість своїх запасів на ракети, дрони й інші боєприпаси. Після того, як Москва розв'язала війну проти України 2022 року, Вашингтон посилив проти неї санкції. Попри ці торгові обмеження, напівпровідники зі США продовжували постачати в РФ контрабандою", — резюмували журналісти.

Раніше ми повідомляли, що як виробник "Орлан-10" імпортує обладнання в обхід санкцій. Західна електроніка цивільного призначення вільно надходить до РФ і використовується для виробництва бойових дронів. Наприклад, на розвідувальних БПЛА стоять камери Sony та Canon.