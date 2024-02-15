Блогер из Канады отправила в РФ американской электроники для ракет и БПЛА на $7 млн

Согласно судебным документам, блогер Кристина Пузырева жаловалась на то, что ей пришлось открыть 80 различных счетов, чтобы хранить 3 миллиона долларов США.

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Тревел-блогер Кристина Пузырева была признана виновной в отправке дронов и запчастей для ракет РФ на 7 миллионов долларов США. Девушка стала частью схемы, позволяющей российским производителям военной техники избежать санкций США, передает Vice.

Согласно заявлению Эрин Киган, спецагента, участвовавшего в расследовании, Кристина Пузырева и ее сообщники предположительно приобрели и отправили электронику американского производства на миллионы долларов, чтобы поддержать РФ в войне против Украины. Удалось установить, что Пузырева причастна к 298 поставкам на сумму 7 миллионов долларов США.

Кристина Пузырева и ее муж Николай Гольцев жили в Монреале (Канада). Их подельником был Салимджон Насриддинов Насриддинов из Нью-Йорка (США). По данным Министерства юстиции США, супруги прилетала в Нью-Йорк из Канады, при посредничестве Насриллинова закупали электронику через подставные компании, а затем отправляли ее в Россию. Многие из отгруженных ими деталей имели серийные номера, что позволяло легко связать поставки со всеми тремя фигурантами.

Кристина Пузырева с мужем Фото: Facebook

Сообщников арестовали в конце октября 2023 года. По данным ФБР, Пузырева и ее муж заработали большие деньги на доставке электроники в Россию. Согласно судебным документам, она жаловалась на то, что ей пришлось открыть 80 различных счетов, чтобы хранить 3 миллиона долларов. "Пальцы уже болят жать на клавиши ноутбука", — написала Пузырева в СМС от 2023 года. Во время обыска в номере Пузыревой в нью-йоркском отеле федералы конфисковали 20 000 долларов наличными.

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Издание Vice обнаружило аккаунт Пузыревой в Instagram, который не обновлялся с 21 октября 2023 года — примерно за 10 дней до ее ареста. До этого она выкладывала снимки из Бергамо (Италия), позировала на Бруклинском мосту (Нью-Йорк).

Пузырева признала себя виновной, но приговор еще не вынесен. Ее муж и Насриддинов все еще ожидают суда.

"Чипы жизненно важны для вооруженных сил каждой страны, и Россия израсходовала огромное количество своих запасов на ракеты, дроны и другие боеприпасы. После того как Москва развязала войну против Украины в 2022 году, Вашингтон ужесточил против нее санкции. Несмотря на эти торговые ограничения, полупроводники из США продолжали поставлять в РФ контрабандой", — резюмировали журналисты.

Ранее мы сообщали, что как производитель "Орлан-10" импортирует оборудование в обход санкций. Западная электроника гражданского назначения свободно поступает в РФ и используется для производства боевых дронов. Например, на разведывательных БПЛА стоят камеры Sony и Canon.