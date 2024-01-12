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Диджитал Санкции США против России Российско-украинская война

Ноутбуки, GPS-модули, камеры: как производитель "Орлан-10" импортирует оборудование в обход санкций, — OSINT

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Фото: Минобороны РФ | Россия научилась эффективно обходить санкции и продолжает выпуск БПЛА "Орлан-10"

Западная электроника гражданского назначения свободно поступает в РФ и используется для производства боевых дронов. Например, на разведывательных БПЛА стоят камеры Sony и Canon.

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Российская компания ООО "Специальный технологический центр" (ООО "СТЦ"), находясь под санкциями, наладила поставки западных компонентов для выпуска разведывательных дронов "Орлан-10". Кроме дронов, выпускается другое высокотехнологичное оборудование для российско-украинской войны. О преступных путях поставки узнали расследователи международного разведывательного сообщества InformNapalm.

Расследователи объяснили, что в ноябре 2023 года получили пакет информации от украинских хакеров из сообщества "КиберБорошно". Согласно этой информации, ООО "СТЦ" достает достаточное западных компонентов для производства беспилотников, а также устройств для спутниковой связи, систем радиоэлектронной безопасности (РЭБ) "Барс", РБ-341В "Леер-3" и другой военной техники.

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Из-за рубежа РФ получает, например, камеры Canon, которые используют в разведывательных дронах "Орлан-10", а также моторы T-Motor (Китай), GPS-модули Radiolink Electronic Limited (Китай), ноутбуки Lenovo (Китай), камеры Sony (Япония), анализаторы спектра Rohde & Schwarz GmbH (Германия), сенсоры для аэросъемки GPIXEL (Китай). Среди поставщиков есть компании из Китая — с ними работать легче. Однако значительная часть компонентов поступает из США, Британии и других стран, отметили расследователи.

Санкции против РФ — детали нарушений

Из документов следует, что между западными компаниями, выпускающими необходимые компоненты, и российской компанией из сферы ВПК, есть лишь три промежуточных звена:

  1. западные компании-производители;
  2. дистрибьюторы (находятся в той же стране, что и производитель);
  3. компании-прокладки из Китая, Турции, Объединенных Арабских Эмиратов и др;
  4. компания-поставщик РФ;
  5. компания-производитель продукции для войны.

Расследователи добрались до документации и даже электронной переписки трех компаний-поставщиков: ООО "РАДИОЛАЙН", ООО "ПРОТЕХ", ООО "ПТ Электроник" — но есть еще десяток других. Из полученных данных следует, что компоненты поставляют 30 производителей из ряда стран. Больше всего — из Китая, США и Великобритании:

  • Китай — 13 компаний;
  • США — 9;
  • Британия — 4;
  • Канада, Южные Корея, Швеция, Швейцария — по одной.

Расследователи опубликовали документацию, из которой можно узнать о масштабах поставок из-за рубежа. Например, согласно приведенному перечню, ООО "СТЦ" должна была получить электроники на почти полтора миллиона евро — это только на скриншотах из двух документов.

Комплектующие CEYEAR (Китай) для ООО "СТЦ" Fullscreen
Комплектующие CEYEAR (Китай) для ООО "СТЦ"
Список от ООО "ПТ Электроник" для ООО "СТЦ" Fullscreen
Список от ООО "ПТ Электроник" для ООО "СТЦ"
Перечень комплектующих для гексокоптеров ООО "СТЦ" Fullscreen
Перечень комплектующих для гексокоптеров ООО "СТЦ"
Комплектующие CEYEAR (Китай) для ООО "СТЦ"
Список от ООО "ПТ Электроник" для ООО "СТЦ"
Перечень комплектующих для гексокоптеров ООО "СТЦ"

ООО "СТЦ" — компания, офис которой расположен в Санкт-Петербурге. Компания находится под санкциями США с 2016 года. Украина, страны ЕС, Канада, Япония наложили ограничения только в 2022-23 гг.

Отметим, 8 января украинский журналист рассказал о 100 ГБ информации, которую он приобрел у российских инженеров из ООО "СТЦ". По его словам, удалось получить технологию производства почти 200 моделей дронов для ВС РФ. Инженерам заплатили несколько миллионов долларов и вывезли за Запад — призывают и других россиян воспользоваться этой возможностью.

Между тем ранее в СМИ опубликовали данные о западных поставщиках электроники, продукция которых используется для производства оружия в РФ. Например, внутри снаряда нашли компоненты фирмы Intel и ряда других.

Напоминаем, расследователи исследовали обломки управляемых авиабомб, которыми РФ обстреливает прифронтовые территории. Выяснили, что КАБы также усовершенствовали и также с использованием западных составляющих.