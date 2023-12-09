В ракетах, БПЛА, танках, "Торнадо": западные чипы без проблем поступают в РФ, — Генштаб (видео)

На компонентах из уцелевших частей оружия РФ не написано, какие именно фирмы продали их в Россию, отметил представитель Генштаба Андрей Рудик. Однако на них хорошо видны названия западных компаний-производителей, чья продукция обошла санкции.

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9 декабря представитель центра исследований трофейного и перспективного вооружения и военной техники Генштаба ВСУ Андрей Рудык подробно рассказал о том, какие компоненты отыскиваются внутри российского оружия. По его словам, микросхемы западного производства есть внутри ракет Х-101, дронов "Шахед" и "Орлан", танков "Прорыв", РСЗО "Торнадо". О том, насколько глубокого не действуют санкции против РФ, специалист по электронике рассказал в эфире портала "Мы — Украина".

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Андрей Рудак принес на эфир несколько компонентов, снятых с российского оружия. В частности, показал микросхемы электронно-вычислительной машины дрона-камикадзе, электронные компоненты разведывательного БПЛА, печатную плату, которую сняли с российской ракеты Х-101, навигационный блок для артиллерии, устройство для защиты и шифрования информации

Специалист отметил, что в ракетах Х-101, которыми РФ бьет по украинской инфраструктуре, нет ни одного российского компонента, кроме печатной платы — то есть пластины, на которой размещаются микросхемы. Один из чипов предназначен для того, что проводить специальные вычисления и сверять координаты — не сбилась ли ракета с курса и летит ли точно в цель. Благодаря этому элементу, купленному у западной компании, снаряд попадает в объект, который выбрали россияне.

Между тем Кремль часто уверяет, что использует собственные составляющие для производства оружия. Но это не так, возразил Рудик

"Не только в российских ракетах, но и в беспилотниках, то, что касается электроники и высоких технологий, все есть иностранного происхождения. То есть иностранные комплектующие", — прозвучало в эфире портала.

РФ использует западные составные части и в технике, которую начали создавать во времена СССР — например, на танках Т-90М "Прорыв" стоят тепловизионные устройства и оптика. Также — в так называемых "умных" минах, в ракетах "Кинжал", "Калибр" и тому подобное.

Впрочем, специалист отметил, что россияне заменяют некоторые детали значительно худшими компонентами. По его мнению, это свидетельствует о том, что иногда санкции эффективны, потому что РФ стало сложнее доставать что-то новое.

"Очевидно, что ситуация у россиян ухудшается. Санкции действуют", — сказал он. Также отметил, что по микросхеме можно увидеть серийный номер, год производства, компанию производителя. Но, к сожалению, на ней не написано, какая именно компания продала компоненты, которые потом оказались в России.

Оружие РФ — детали

Отметим, 1 декабря в СМИ опубликовали расследование относительно масштаба производства дронов различного типа в России. Расследователи выяснили, что 90% этих устройств — это FPV-дроны. В течение нескольких месяцев производительность каждого производителя в среднем достигнет уровня 25 тыс. штук. Это означает, что суммарно ежемесячно ВС РФ могут получать по более чем 1 млн дронов для войны в Украине.

Зато в Украине производство беспилотников отстает от российского в шесть раз, написало издание Forbes. Пока ВСУ получают около 50 тыс. БПЛА разного типа: чтобы увеличить их количество, нужно отыскать сотни рабочих рук.

Напоминаем, 8 декабря Германия передала Украине беспилотники, которые имеют защиту от российских систем РЭБ. Тем временем Минобороны Украины подготовили список необходимого оружия, которое нужно было бы получить для успешных боевых действий. Ориентировочная стоимость этого списка — около 60 млрд долл.