Более 1 млн в месяц: почти половина регионов РФ изготавливают FPV-дроны, — СМИ (фото)

Некоторые цеха по изготовлению дронов работают на временно оккупированных территориях. Большинство продукции — дешевые FPV-дроны из китайских компонентов.

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В РФ есть развитые предприятия, которые способны выпускать по 5 тысяч FPV-дронов в месяц. Также есть цеха, в которых 10 человек мастерят по 1 тысяче беспилотников из китайских компонентов. Прогнозируют, что вскоре россияне доведут среднюю производительность каждого цеха до 25 тысяч в месяц. При чем это число — не окончательное. Расследование относительно FPV-дронов ВС РФ провело российское неправительственное СМИ "Агентство. Новости".

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Журналисты издания исследовали публикации в росСМИ и сделали вывод, что сейчас в РФ на каждом специализированном предприятии в среднем выпускают по 2,5 тыс. FPV-дронов в месяц. Между тем за несколько месяцев смогут нарастить производство до 25 тыс. шт. Отметим, в таком случае за несколько месяцев ВС России будут иметь по 1,1 млн БПЛА в месяц.

Авторы отметили, что это ориентировочные цифры, а на самом деле их может быть в несколько раз больше: только треть производителей искренне рассказали о деталях своей работы.

Всего журналисты насчитали в открытых источниках 44 производства разного размера — с производительностью от 400 до 5 тыс. изделий в месяц. Регионы, где их производят, обозначили на карте. На карте видно, что некоторые из цехов расположены вплотную к Украине в Ростовской области. Также есть люди, которые занимаются этим на территории оккупированного Крыма и Донбасса.

Где в РФ выпускают дроны разных типов, карта Фото: Агентство. Новости

В исследование указано, что россияне наладили производство различных видов дронов. Из них 90% — FPV-дроны, которые собираются из китайских компонентов и стоят около 35-50 тыс. руб. При этом один человек за сутки может сделать 5-10 таких устройств, а команда из 5-10 человек — уже 1000.

Кроме FPV-дронов, есть следующие модели: разведывательные и грузовые дроны (разработка КБ "Валькирия"), иранские дроны-камикадзе Shahed-136 (или "Герань-2"), дрон-камикадзе "Скальпель" (разработка РФ), неуказанные виды дронов из Ижевска.

В итоге авторы исследования привели мнение западных специалистов, которые утверждают, большое количество разведывательных БПЛА не дает возможности наступать ВСУ. Кроме того, у россиян FPV-дронов так много, что они их не экономят и используют "против отдельных солдат".

Война РФ — детали

Отметим, в колонке на портале The Economist, написанной главнокомандующим ВСУ генералом Валерием Залужным, указано, что Украине нужен технологический прорыв, чтобы получить успехи во время наступательных действий.

Между тем издание The Forbes отметило, что Украина пока выпускает 50 тыс. беспилотников различного назначения, тогда как РФ — "в шесть раз больше". В то же время весной 2023 года эксперты Defence Express указывали: тот, кто первый наладит массовый выпуск беспилотников, получит преимущество на поле боя.

Ранее Фокус писал о БПЛА, которые могут выпускаться в производственных цехах в Ижевске. В частности, в ГУР рассказали об "Изделии-53" и "Изделии-54": их россияне начали активно использовать на войне в Украине. Место производства — торговый комплекс "Италмас" в центре Ижевска в Республике Удмуртия.