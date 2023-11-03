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Диджитал Российско-украинская война

"Это дополнительный риск": ВС РФ бьют по Украине новыми БПЛА "Изделие-53" и "Изделие-54", — ГУР

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Фото: Из открытых источников | БПЛА "Изделие-53" на основе "Ланцета" ВС РФ

Россияне хвастаются "умной" системой наведения беспилотников, но верить им не стоит, уверяет представитель разведки Андрей Юсов.

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ВС РФ начали использовать для ударов по Украине два новых типа беспилотников — "Изделие-53" и "Изделие-54". Сейчас украинские разведчики изучают, действительно ли эти дроны оборудованы системой искусственного интеллекта и умеют самостоятельно наводиться на цели. О деталях работы и производства военных беспилотников РФ рассказал представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов в интервью порталу "РБК-Украина".

"Изделие-54" — это упрощенная версия иранского дрона-камикадзе Shahed-136, пояснил разведчик. Дрон выпускается на производственном комплексе, расположенном внутри торгового центра "Италмас" в Ижевске, именно поэтому и получил второе название "Италмас". Андрей Юсов сообщил, что для запуска производства россияне использовали торговые площади.

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Юсов отметил, что на линии фронта в Украине "Изделие-53" и "Изделие-54" массово не используются. Согласно предварительным данным, они могут иметь новейшие возможности, но вопрос еще изучается украинскими разведчиками.

"Что касается их способностей по автоматической корректировке, наведению и распознаванию цели — это дискуссионный вопрос", — сказал представитель ГУР.

Он подчеркнул, что сейчас информацию о новых возможностях обновленного "Ланцета", который получил название "Изделие-53", распространяют российские СМИ, поэтому на нее нельзя опираться. Однако Юсов признал: усовершенствованные БПЛА действительно заметили на линии фронта и это "всегда дополнительный фактор риска".

Ранее Фокус рассказывал об особенностях новых БПЛА, которые появились в ВС РФ. Об обновленном "Ланцет", то есть "Изделии-53", представитель российской компании-производителя Zala Aero Александр Захаров рассказал росСМИ в июле 2023 года. По его словам, БПЛА умеет распознавать ствольную артиллерию и определенные виды бронетехники. Также устройство умеет определять ценность цели: если видит танк и ПВО, выберет ПВО. Перед пуском ему указывают определенный район, а дальше он самостоятельно отыскивает, куда именно ударить. Россияне уверяют, что барражирующий боеприпас способен насквозь пробить броню.

Выпуск дрона "Изделие-54" анонсировали во время российской выставки "Армия-2023". Производитель — компания "Аэроскан", возглавляемая сыном Александра Захарова — Никитой Захаровым. Указывается, что устройство может иметь большую дальность, чем иранский Shahed-136, или иметь дальность от 80 до 200 км, сообщали разработчики.

Напоминаем, в августе 2023 года министр цифрового развития Михаил Федоров рассказал об украинской разработке — аналоге российского дрона "Ланцет". По словам министра, новейший БПЛА получил название "Перун": его уже запустили в производство.

Между тем в ноябре появилась статья главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Украинский генерал отметил, что нужно наращивать масштабы использования беспилотников, чтобы получить преимущество над ВС РФ.