"Это дополнительный риск": ВС РФ бьют по Украине новыми БПЛА "Изделие-53" и "Изделие-54", — ГУР

Россияне хвастаются "умной" системой наведения беспилотников, но верить им не стоит, уверяет представитель разведки Андрей Юсов.

Related video

ВС РФ начали использовать для ударов по Украине два новых типа беспилотников — "Изделие-53" и "Изделие-54". Сейчас украинские разведчики изучают, действительно ли эти дроны оборудованы системой искусственного интеллекта и умеют самостоятельно наводиться на цели. О деталях работы и производства военных беспилотников РФ рассказал представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов в интервью порталу "РБК-Украина".

"Изделие-54" — это упрощенная версия иранского дрона-камикадзе Shahed-136, пояснил разведчик. Дрон выпускается на производственном комплексе, расположенном внутри торгового центра "Италмас" в Ижевске, именно поэтому и получил второе название "Италмас". Андрей Юсов сообщил, что для запуска производства россияне использовали торговые площади.

Важно

Ракеты и боеприпасы: США готовят Украине пакет военной помощи на $425 миллионов, — СМИ

Юсов отметил, что на линии фронта в Украине "Изделие-53" и "Изделие-54" массово не используются. Согласно предварительным данным, они могут иметь новейшие возможности, но вопрос еще изучается украинскими разведчиками.

"Что касается их способностей по автоматической корректировке, наведению и распознаванию цели — это дискуссионный вопрос", — сказал представитель ГУР.

Он подчеркнул, что сейчас информацию о новых возможностях обновленного "Ланцета", который получил название "Изделие-53", распространяют российские СМИ, поэтому на нее нельзя опираться. Однако Юсов признал: усовершенствованные БПЛА действительно заметили на линии фронта и это "всегда дополнительный фактор риска".

Ранее Фокус рассказывал об особенностях новых БПЛА, которые появились в ВС РФ. Об обновленном "Ланцет", то есть "Изделии-53", представитель российской компании-производителя Zala Aero Александр Захаров рассказал росСМИ в июле 2023 года. По его словам, БПЛА умеет распознавать ствольную артиллерию и определенные виды бронетехники. Также устройство умеет определять ценность цели: если видит танк и ПВО, выберет ПВО. Перед пуском ему указывают определенный район, а дальше он самостоятельно отыскивает, куда именно ударить. Россияне уверяют, что барражирующий боеприпас способен насквозь пробить броню.

Выпуск дрона "Изделие-54" анонсировали во время российской выставки "Армия-2023". Производитель — компания "Аэроскан", возглавляемая сыном Александра Захарова — Никитой Захаровым. Указывается, что устройство может иметь большую дальность, чем иранский Shahed-136, или иметь дальность от 80 до 200 км, сообщали разработчики.

Напоминаем, в августе 2023 года министр цифрового развития Михаил Федоров рассказал об украинской разработке — аналоге российского дрона "Ланцет". По словам министра, новейший БПЛА получил название "Перун": его уже запустили в производство.

Между тем в ноябре появилась статья главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Украинский генерал отметил, что нужно наращивать масштабы использования беспилотников, чтобы получить преимущество над ВС РФ.