Підтримайте нас RU
RU
Розділи
Матеріали
Підтримайте нас
Діджитал Російсько-українська війна

"Це додатковий ризик": ЗС РФ б'ють по Україні новими БПЛА "Виріб-53" та "Виріб-54", — ГУР

БПЛА Виріб-53, ЗС РФ Виріб-53, ЗС РФ Виріб-54, ЗС РФ газонокосарки, ЗС РФ нові дрони, ЗС РФ виробництво БПЛА, ЗС РФ зброя, ЗС РФ зброя, РФ Ланцет
Фото: З відкритих джерел | БПЛА "Виріб-53" на основі "Ланцета" ЗС РФ

Росіяни вихваляються "розумною" системой наведення безпілотників, але вірити їм не варто, запевняє представник розвідки Андрій Юсов.

Related video

ЗС РФ почали використовувати для ударів по Україні два нових типи безпілотників — "Виріб-53" та "Виріб-54". Зараз українські розвідники вивчають, чи дійсно ці дрони обладнані системою штучного інтелекту і уміють самостійно наводитись на цілі. Про деталі роботи та виробництва військових безпілотників РФ розповів речник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов у інтерв'ю порталу "РБК-Україна".

"Виріб-54" — це спрощена версія іранського дрона-камікадзе Shahed-136, пояснив розвідник. Дрон випускають на виробничому комплексі, розташованому всередині торгового центру "Італмас" у Іжевську, саме тому й отримав другу назву "Італмас". Андрій Юсов повідомив, що для запуску виробництва росіяни використали торговельні площі.

Важливо
Ракети і боєприпаси: США готують Україні пакет військової допомоги на $425 мільйонів, — ЗМІ

Юсов наголосив, що на лінії фронту в Україні "Виріб-53" та "Виріб-54" масово не використовуються. Згідно з попередніми даними, вони можуть мати новітні можливості, але питання ще вивчається українськими розвідниками.

"Що стосується їхніх здатностей щодо автоматичного коригування, наведення і розпізнавання цілі — це дискусійне питання", — сказав представник ГУР.

Він підкреслив, що наразі інформацію про нові можливості оновленого "Ланцета", який отримав назву "Виріб-53", розповсюджують російські ЗМІ, тому на неї не можна спиратися. Однак Юсов визнав: удосконалені БПЛА дійсно помітили на лінії фронту і це "завжди додатковий фактор ризику".

Раніше Фокус розповідав про особливості нових БПЛА, які з'явились у ЗС РФ. Про оновлений "Ланцет", тобто "Виріб-53" ("Изделие-53"), представник російської компанії-виробника Zala Aero Олександр Захаров розповів росЗМІ у липні 2023 року. З його слів, БПЛА уміє розпізнавати ствольну артилерію і певні види бронетехніки. Також пристрій уміє визначати цінність цілі: якщо бачить танк та ППО, обере ППО. Перед пуском йому вказують певний район, а далі він самостійно відшукує, куди саме вдарити. Росіяни запевняють, що баражуючий боєприпас здатен наскрізь пробити броню.

Випуск дрона "Виріб-54" ("Изделие-54") анонсували під час російської виставки "Армія-2023". Виробник — компанія "Аероскан", очолювана сином Олександра Захарова — Микитою Захаровим. Вказується, що пристрій може мати більшу дальність, ніж іранський Shahed-136, або мати дальність від 80 до 200 км, повідомляли розробники.

Нагадуємо, у серпні 2023 року міністр цифрового розвитку Михайло Федоров розповів про українську розробку — аналог російського дрона "Ланцет". Зі слів міністра, новітній БПЛА отримав назву "Перун": його вже запустили у виробництво.

Між тим у листопаді з'явилась стаття головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. Український генерал наголосив, що потрібно нарощувати масштаби використання безпілотників, щоб отримати перевагу над ЗС РФ.