"Ефективна зброя": в Україні вже створили аналог російських дронів "Ланцет" — Федоров

Зараз виробники допрацьовують безпілотник, а Мінцифри допомагає їм масштабувати виробництво.

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Віцепрем'єр-міністр України Михайло Федоров, який займається питаннями дронів, стверджує, що українські інженери активно працюють над створенням аналога найнебезпечнішого російського дрона-камікадзе "Ланцет". Про це він повідомив під час свого інтерв'ю для проєкту Pressing.

Очільник Мінцифри стверджує, що виробники подібних дронів в Україні є і вони вже ведуть активну розробку подібних БПЛА.

"Я не можу відкрито говорити про всі деталі, але у нас є виробники, які вже створили подібний продукт і ми зараз займаємося його масштабуванням. У нас є чітке бачення, коли та скільки Україна отримає дронів-камікадзе, подібних до "Ланцета"", — сказав Михайло Федоров.

На його думку, сьогодні війна переходить у систему координат "битви інженерів", у технологічну війну. Але, за словами Михайла Федорова, всі заяви російських окупантів, що в них є чи не сто тисяч "Ланцетів" — це просто пропаганда.

"Сьогодні "Ланцети" є досить ефективною зброєю. Ми аналізуємо статистику їх застосування Росією, це впливає на сучасну війну і на те, як нам потрібно захищати власну броньовану техніку", — додав Федоров.

Зображення українського дрона "Перун" Фото: Скриншот

"Я, звичайно, не розвідник і не співробітник ГУР, але використовую аналітику з відкритих джерел за системою OSINT. Можна говорити, що окупанти використовують близько сотні "Ланцетів" щомісяця, не більше. Звісно, це величезна загроза, з якою потрібно боротися, зокрема способами поліпшення радіоелектронної боротьби", — зазначає голова Мінцифри.

У випуску проєкту Pressing автор Сергій Пейчев зазначив, що на одному з українських заходів, присвячених виробництву і розробці безпілотників, було анонсовано ударний дрон-камікадзе "Перун". Так само було сказано, що Україна активно працює над аналогом іранського дрона-камікадзе Shahed-136 з літа минулого року. Принаймні так заявив військовий аналітик Тарас Чмут у соцмережі X (колишній Twitter). А Михайло Федоров підкреслив, що ЗСУ отримують дедалі більше дронів-камікадзе "Бобер", які відзначилися в атаках на Москву.

Інтерв'ю Михайла Федорова про дрони

Раніше Фокус розповідав, що в Росії створили конкурента Shahed-136. Передбачається, що загадковий безпілотник "Виріб 54" збиратимуть у торговому центрі, а виробництвом займеться сім'я бізнесменів, які виробляють "Ланцети".