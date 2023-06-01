Атака БПЛА на Москву: деякі дрони схожі на українську розробку "Бобер", — Bild (фото)

За словами журналістів, окрім дрону UJ-22, в Україні тепер є лінія з виробництва безпілотників для ударів по віддаленим цілям. Передбачається, що вони можуть бити на відстань 700 кілометрів.

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Деякі БПЛА, які вранці 30 травня атакували Москву та Підмосков'я, були схожі на прототипи українських дронів-камікадзе "Бобер". Про це пише німецьке видання Bild.

Як розповів військовий експерт Юліан Репке, він вивчив різні відео та фотоматеріали із прототипом безпілотників. На його думку, є подібність цього дрону до тих, які москвичі зняли на відео в небі над столицею РФ під час атаки.

"Зважаючи на все, крім дрона UJ-22 в Україні тепер є друга лінія з виробництва власних безпілотників для ударів по віддаленим цілям", — сказано в повідомленні.

Це говорить про те, що Україні вдалося створити власні дрони-камікадзе для атак будь-яких цілей у радіусі 700 кілометрів, тоді як РФ досі залежить від іранських безпліотників Shahed.

БПЛА Бобер у небі над Москвою Фото: Bild

Ще Фокус писав про те, якими дронами ЗСУ могли атакувати Москву. Російські експерти з'ясовують, що ж за апарати прилетіли до їхньої столиці разом із вибухівкою, і як із ними боротися у майбутньому. Серед них можуть бути "Синиця", "Бобер", UJ-22.

Нагадаємо, що 31 травня в Німеччині прокоментували атаку БПЛА на Москву. За словами офіційного представника уряду ФРН Штеффена Хебештрайта, Україна може завдавати ударів територією країни-агресора з метою самооборони.

Крім того, ЗМІ заявили, що вибухові механізми дронів, які атакували Москву, не спрацював і. За даними журналістів, спалахом, який зняли очевидці, були пари бензину, що загорілися в двигуні БПЛА. Вибухівка у деяких дронах не вибухнула зовсім.

Також російські ЗМІ повідомляли, що Путін ледь не потрапив під атаку БПЛА у своїй резиденції у Підмосков'ї. За даними близьких до Кремля осіб, у день обстрілу Володимира Путіна було піднято рано вранці службою безпеки через повітряну загрозу. Журналісти вважають, що він міг перебувати у "Ново-Огаревому".