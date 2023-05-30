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Діджитал Атака БПЛА на Москву та Підмосков'я

"Синиця", "Бобер", UJ-22: якими дронами ЗСУ могли атакувати Москву і що про них відомо

Дрон, БПЛА
Фото: Shot | Уламки дрону, що впав у Москві 30 травня

Російські експерти з'ясовують, що за апарати прилетіли до їхньої столиці разом із вибухівкою, і як з ними боротися в майбутньому.

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Росіяни з'ясовують, які БПЛА 30 травня атакували Москву та Московську область. Аналітики виділили три потенційні моделі: "Синиця", "Бобер" та UJ-22 Airborne, а Фокус довідався, що про них відомо.

Дрон А-2 Синиця

За версією російського військового кореспондента-пропагандиста Олександра Коца, який працює на видавничий дім "Комсомольська правда", Україна запустила модернізовані безпілотники "А-2 Синиця".

Очевидці помітили і навіть змогли зняти у небі над Московською областю загадкові БПЛА, зроблені за досить рідкісною аерокосмічною схемою "качка". Як зазначив Олександр Коц, зовні вони нагадують ізраїльські дрони-камікадзе IAI HAROP, що мають дальність польоту до 1000 км.

Дрон, БПЛА, безпілотник Fullscreen
Дрон над Московською областю
Фото: Скриншот

Російський військкор припустив, що безпілотники, які долетіли до Москви, можуть бути "подальшим розвитком" українських БПЛА "А-2 Синиця", розроблених конструкторським бюро "Зліт" із Харкова. Модель побудована за тією ж схемою "качка", але візуально менше тих БПЛА, які зняли росіяни.

Дрон, БПЛА, безпілотник, Синиця Fullscreen

"Це БПЛА малої дальності, здатний перебувати в повітрі не довше години. Якщо противник використав А-2 для нальоту на Москву, значить дрон запустили десь із ближнього Підмосков'я", — сказав пропагандист.

Як пише медіа Mash, безпілотник, схожий на "Синицю", 30 травня о 6:46 ранку зняли над селом Петрово-Далі від Красногірського району Московської області, коли він летів у бік Іллінського. Його розмах крил оцінили в 3 м (у А-2 він становить 1,8 м), крім того, після падіння всередині них виявили бензинові двигуни (замість електричних) та кумулятивні боєприпаси. Раніше про таку модифікацію відомо не було.

"Синиця" є невеликим безпілотним літальним апаратом вагою 5 кг, що літає зі швидкістю 80 км/год. Спочатку він призначений для екологічного моніторингу, спостереження за об'єктами, що охороняються, охорони кордону, підтримки сухопутних військ, розвідки районів, де сталися аварії або катастрофи. Два БПЛА "А-2 Синиця" входять до складу мобільного багатоцільового безпілотного комплексу "СКІФ-1".

Дрон "Бобер"

Автор Telegram-каналу "Русский инженер" звернув увагу, що БПЛА з компонуванням "качка" схожий на український дрон-камікадзе "Бобер", які розробили для ГУР Міноборони. Дійсно, дрон, помічений над Московською областю, за зовнішніми обрисами, крилами, хвостом і горизонтальним оперенням дуже схожий на літальний апарат, показаний у травні блогером Ігорем Лаченковим, його технічні характеристики поки невідомі.

Ігор Лаченков, Бобер, дрон, БПЛА Fullscreen
Блогер Ігор Лаченков показав безпілотник "Бобер"

"По фото та відео, розмах крила приблизно 2,5 метра, довжина близько 2-2,5, швидкість порядку 150-200 км/год. Виходячи з цих даних, можна прикинути що його вага не більше 150 кг, і на бойову частину може приходити до 10-20 кг, що корелює із відео з вибухами", — прокоментував "Русский инженер".

Він також звернув увагу на наявність шасі, що теоретично дає змогу запускати БПЛА з автомобільної дороги. Аналітик також припустив можливість збирання безпілотника перед запуском.

Безпілотник UJ-22 Airborne

Російське медіа Shot припускає, що в атаці на Москву та область взяв участь дрон UJ-22 Airborne виробництва української компанії "Укрджет". Відомо, що такий безпілотник підіймає до 20 кг корисного навантаження та пролітає до 800 км. Він може застосовуватися ролі розвідника, ударного БПЛА, або дрона-камікадзе.

UJ-22 Airborne Fullscreen
Український безпілотник літакового типу UJ-22 Airborne
Фото: З відкритих джерел

Росіяни зняли літальний апарат, схожий на UJ-22 Airborne, який потім, за даними Міноборони РФ, був збитий. Проте начальник військово-технічного центру "Царські вовки" Дмитро Рогозін запевняє у Telegram, що насправді на відео потрапив звичайний приватний літак Cessna – у Росії таких сотні. За словами експерта, його видають діагональні балки внизу крила — "підкоси", характерні для конструктивно-силової схеми літака, а не БПЛА.

30 травня волонтерська спільнота InformNapalm повідомила, що китайські дрони запустили на Москву з Московської області, при тому з її східної частини. Після цього російські силовики почали шукати у регіоні диверсантів.