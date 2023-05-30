"Синиця", "Бобер", UJ-22: якими дронами ЗСУ могли атакувати Москву і що про них відомо

Російські експерти з'ясовують, що за апарати прилетіли до їхньої столиці разом із вибухівкою, і як з ними боротися в майбутньому.

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Росіяни з'ясовують, які БПЛА 30 травня атакували Москву та Московську область. Аналітики виділили три потенційні моделі: "Синиця", "Бобер" та UJ-22 Airborne, а Фокус довідався, що про них відомо.

Дрон А-2 Синиця

За версією російського військового кореспондента-пропагандиста Олександра Коца, який працює на видавничий дім "Комсомольська правда", Україна запустила модернізовані безпілотники "А-2 Синиця".

Очевидці помітили і навіть змогли зняти у небі над Московською областю загадкові БПЛА, зроблені за досить рідкісною аерокосмічною схемою "качка". Як зазначив Олександр Коц, зовні вони нагадують ізраїльські дрони-камікадзе IAI HAROP, що мають дальність польоту до 1000 км.

Дрон над Московською областю Фото: Скриншот

Російський військкор припустив, що безпілотники, які долетіли до Москви, можуть бути "подальшим розвитком" українських БПЛА "А-2 Синиця", розроблених конструкторським бюро "Зліт" із Харкова. Модель побудована за тією ж схемою "качка", але візуально менше тих БПЛА, які зняли росіяни.

"Це БПЛА малої дальності, здатний перебувати в повітрі не довше години. Якщо противник використав А-2 для нальоту на Москву, значить дрон запустили десь із ближнього Підмосков'я", — сказав пропагандист.

Як пише медіа Mash, безпілотник, схожий на "Синицю", 30 травня о 6:46 ранку зняли над селом Петрово-Далі від Красногірського району Московської області, коли він летів у бік Іллінського. Його розмах крил оцінили в 3 м (у А-2 він становить 1,8 м), крім того, після падіння всередині них виявили бензинові двигуни (замість електричних) та кумулятивні боєприпаси. Раніше про таку модифікацію відомо не було.

"Синиця" є невеликим безпілотним літальним апаратом вагою 5 кг, що літає зі швидкістю 80 км/год. Спочатку він призначений для екологічного моніторингу, спостереження за об'єктами, що охороняються, охорони кордону, підтримки сухопутних військ, розвідки районів, де сталися аварії або катастрофи. Два БПЛА "А-2 Синиця" входять до складу мобільного багатоцільового безпілотного комплексу "СКІФ-1".

Дрон "Бобер"

Автор Telegram-каналу "Русский инженер" звернув увагу, що БПЛА з компонуванням "качка" схожий на український дрон-камікадзе "Бобер", які розробили для ГУР Міноборони. Дійсно, дрон, помічений над Московською областю, за зовнішніми обрисами, крилами, хвостом і горизонтальним оперенням дуже схожий на літальний апарат, показаний у травні блогером Ігорем Лаченковим, його технічні характеристики поки невідомі.

Блогер Ігор Лаченков показав безпілотник "Бобер"

"По фото та відео, розмах крила приблизно 2,5 метра, довжина близько 2-2,5, швидкість порядку 150-200 км/год. Виходячи з цих даних, можна прикинути що його вага не більше 150 кг, і на бойову частину може приходити до 10-20 кг, що корелює із відео з вибухами", — прокоментував "Русский инженер".

Він також звернув увагу на наявність шасі, що теоретично дає змогу запускати БПЛА з автомобільної дороги. Аналітик також припустив можливість збирання безпілотника перед запуском.

Безпілотник UJ-22 Airborne

Російське медіа Shot припускає, що в атаці на Москву та область взяв участь дрон UJ-22 Airborne виробництва української компанії "Укрджет". Відомо, що такий безпілотник підіймає до 20 кг корисного навантаження та пролітає до 800 км. Він може застосовуватися ролі розвідника, ударного БПЛА, або дрона-камікадзе.

Український безпілотник літакового типу UJ-22 Airborne Фото: З відкритих джерел

Росіяни зняли літальний апарат, схожий на UJ-22 Airborne, який потім, за даними Міноборони РФ, був збитий. Проте начальник військово-технічного центру "Царські вовки" Дмитро Рогозін запевняє у Telegram, що насправді на відео потрапив звичайний приватний літак Cessna – у Росії таких сотні. За словами експерта, його видають діагональні балки внизу крила — "підкоси", характерні для конструктивно-силової схеми літака, а не БПЛА.

30 травня волонтерська спільнота InformNapalm повідомила, що китайські дрони запустили на Москву з Московської області, при тому з її східної частини. Після цього російські силовики почали шукати у регіоні диверсантів.