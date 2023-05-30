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Диджитал Атака БПЛА на Москву и Подмосковье

"Синица", "Бобер", UJ-22: какими дронами ВСУ могли атаковать Москву и что о них известно

Дрон, БПЛА
Фото: Shot | Обломки дрона, упавшего в Москве 30 мая

Российские эксперты выясняют, что же за аппараты прилетели в их столицу вместе со взрывчаткой, и как с ними бороться в будущем.

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Россияне выясняют, какие БПЛА 30 мая атаковали Москву и Московскую область. Аналитики выделили три потенциальных модели: "Синица", "Бобер" и UJ-22 Airborne, а Фокус выяснил, что про них известно.

Дрон А-2 Синица

По версии российского военного корреспондента-пропагандиста Александра Коца, работающего на издательский дом "Комсомольская правда", Украина запустила модернизированные беспилотники "А-2 Синица".

Очевидцы заметили и даже смогли снять в небе над Московской область загадочные БПЛА, сделанные по довольно редкой аэрокосмической схеме "утка". Как отметил Александр Коц, внешне они напоминают израильские дроны-камикадзе IAI HAROP, имеющие дальность полета до 1000 км.

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Дрон над Московской областью
Фото: Скриншот

Российский военкор предположил, что беспилотники, долетевшие до Москвы, могут быть "дальнейшим развитием" украинских БПЛА "А-2 Синица", разработанных конструкторским бюро "Взлет" из Харькова. Модель построена по той же схеме "утка", но визуально меньше тех БПЛА, которые запечатлели россияне.

Дрон, БПЛА, беспилотник, Синица Fullscreen

"Это БПЛА малой дальности, способный находиться в воздухе не дольше часа. Если противник использовал А-2 для налета на Москву, значит дрон запустили где-то из ближнего Подмосковья", — заключил пропагандист.

Как пишет медиа Mash, беспилотник, похожий на "Синицу", 30 мая в 6:46 утра сняли над селом Петрово-Дальнее Красногорского района Московской области, когда он летел в сторону Ильинского. Его размах крыльев оценили в 3 м (у А-2 он составляет 1,8 м), кроме того после падения внутри них обнаружили бензиновые двигатели (вместо электрических) и кумулятивные боеприпасы. Ранее о такой модификации известно не было.

"Синица" является небольшим беспилотным летательным аппаратом весом 5 кг, который летает со скоростью 80 км/ч. Изначально он предназначен для экологического мониторинга, наблюдения за охраняемыми объектами, охраны границы, поддержки сухопутных войск, разведки районов, где произошли аварии или катастрофы. Два БПЛА "А-2 Синица" входят в состав мобильного многоцелевого беспилотного комплекса "СКИФ-1".

Дрон "Бобер"

Автор Telegram-канала "Русский инженер" обратил внимание, что БПЛА с компоновкой "утка" похож на украинский дрон-камикадзе "Бобер", которые разработали для ГУР Минобороны. Действительно, дрон, замеченный над Московской областью, по внешним очертаниям, крыльям, хвосту и горизонтальному оперению очень похож на летательный аппарат, показанный в мае блогером Игорем Лаченковым, его технические характеристики пока неизвестны.

Игорь Лаченков, Бобер, дрон, БПЛА Fullscreen
Блогер Игорь Лаченков показал беспилотник "Бобер"

"По фото и видео, размах крыла примерно 2,5 метра, длина около 2-2,5, скорость порядка 150-200 км/ч. Исходя из этих данных, можно прикинуть что его вес не более 150 кг, и на боевую часть может приходить до 10-20 кг, что коррелирует с видео со взрывами", — прокомментировал "Русский инженер".

Он также обратил внимание на наличие шасси, что теоретически позволяет запускать БПЛА с автомобильной дороги. Аналитик также предположил возможность сборки беспилотника перед запуском.

Беспилотник UJ-22 Airborne

Российское медиа Shot допускает, что в атаке на Москву и область поучаствовал дрон UJ-22 Airborne производства украинской компании "Укрджет". Известно, что такой беспилотник поднимает до 20 кг полезной нагрузки и пролетает до 800 км. Он может применяться роли разведчика, ударного БПЛА, или дрона-камикадзе.

UJ-22 Airborne Fullscreen
Украинский беспилотник самолетного типа UJ-22 Airborne
Фото: Из открытых источников

Россияне запечатлели летательный аппарат, похожий на UJ-22 Airborne, который затем, по данным Минобороны РФ, был сбит. Однако начальник военно-технического центра "Царские волки" Дмитрий Рогозин уверяет в Telegram, что на самом деле на видео попал обычный частный самолет Cessna — в России таких сотни. По словам эксперта, его выдают диагональные балки внизу крыла — "подкосы", характерные для конструктивно-силовой схемы самолета, а не БПЛА.

30 мая волонтерское сообщество InformNapalm сообщило, что китайские дроны запустили на Москву из Московской области, при том из ее восточной части. После этого российские силовики начали искать в регионе диверсантов.