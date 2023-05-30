"Синица", "Бобер", UJ-22: какими дронами ВСУ могли атаковать Москву и что о них известно

Российские эксперты выясняют, что же за аппараты прилетели в их столицу вместе со взрывчаткой, и как с ними бороться в будущем.

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Россияне выясняют, какие БПЛА 30 мая атаковали Москву и Московскую область. Аналитики выделили три потенциальных модели: "Синица", "Бобер" и UJ-22 Airborne, а Фокус выяснил, что про них известно.

Дрон А-2 Синица

По версии российского военного корреспондента-пропагандиста Александра Коца, работающего на издательский дом "Комсомольская правда", Украина запустила модернизированные беспилотники "А-2 Синица".

Очевидцы заметили и даже смогли снять в небе над Московской область загадочные БПЛА, сделанные по довольно редкой аэрокосмической схеме "утка". Как отметил Александр Коц, внешне они напоминают израильские дроны-камикадзе IAI HAROP, имеющие дальность полета до 1000 км.

Дрон над Московской областью Фото: Скриншот

Российский военкор предположил, что беспилотники, долетевшие до Москвы, могут быть "дальнейшим развитием" украинских БПЛА "А-2 Синица", разработанных конструкторским бюро "Взлет" из Харькова. Модель построена по той же схеме "утка", но визуально меньше тех БПЛА, которые запечатлели россияне.

"Это БПЛА малой дальности, способный находиться в воздухе не дольше часа. Если противник использовал А-2 для налета на Москву, значит дрон запустили где-то из ближнего Подмосковья", — заключил пропагандист.

Как пишет медиа Mash, беспилотник, похожий на "Синицу", 30 мая в 6:46 утра сняли над селом Петрово-Дальнее Красногорского района Московской области, когда он летел в сторону Ильинского. Его размах крыльев оценили в 3 м (у А-2 он составляет 1,8 м), кроме того после падения внутри них обнаружили бензиновые двигатели (вместо электрических) и кумулятивные боеприпасы. Ранее о такой модификации известно не было.

"Синица" является небольшим беспилотным летательным аппаратом весом 5 кг, который летает со скоростью 80 км/ч. Изначально он предназначен для экологического мониторинга, наблюдения за охраняемыми объектами, охраны границы, поддержки сухопутных войск, разведки районов, где произошли аварии или катастрофы. Два БПЛА "А-2 Синица" входят в состав мобильного многоцелевого беспилотного комплекса "СКИФ-1".

Дрон "Бобер"

Автор Telegram-канала "Русский инженер" обратил внимание, что БПЛА с компоновкой "утка" похож на украинский дрон-камикадзе "Бобер", которые разработали для ГУР Минобороны. Действительно, дрон, замеченный над Московской областью, по внешним очертаниям, крыльям, хвосту и горизонтальному оперению очень похож на летательный аппарат, показанный в мае блогером Игорем Лаченковым, его технические характеристики пока неизвестны.

Блогер Игорь Лаченков показал беспилотник "Бобер"

"По фото и видео, размах крыла примерно 2,5 метра, длина около 2-2,5, скорость порядка 150-200 км/ч. Исходя из этих данных, можно прикинуть что его вес не более 150 кг, и на боевую часть может приходить до 10-20 кг, что коррелирует с видео со взрывами", — прокомментировал "Русский инженер".

Он также обратил внимание на наличие шасси, что теоретически позволяет запускать БПЛА с автомобильной дороги. Аналитик также предположил возможность сборки беспилотника перед запуском.

Беспилотник UJ-22 Airborne

Российское медиа Shot допускает, что в атаке на Москву и область поучаствовал дрон UJ-22 Airborne производства украинской компании "Укрджет". Известно, что такой беспилотник поднимает до 20 кг полезной нагрузки и пролетает до 800 км. Он может применяться роли разведчика, ударного БПЛА, или дрона-камикадзе.

Украинский беспилотник самолетного типа UJ-22 Airborne Фото: Из открытых источников

Россияне запечатлели летательный аппарат, похожий на UJ-22 Airborne, который затем, по данным Минобороны РФ, был сбит. Однако начальник военно-технического центра "Царские волки" Дмитрий Рогозин уверяет в Telegram, что на самом деле на видео попал обычный частный самолет Cessna — в России таких сотни. По словам эксперта, его выдают диагональные балки внизу крыла — "подкосы", характерные для конструктивно-силовой схемы самолета, а не БПЛА.

30 мая волонтерское сообщество InformNapalm сообщило, что китайские дроны запустили на Москву из Московской области, при том из ее восточной части. После этого российские силовики начали искать в регионе диверсантов.