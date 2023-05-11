З'явилися перші знімки українського дрону-камікадзе "Бобер" (фото)

Блогер Лачен показав, як виглядає дрон-камікадзе українського виробництва. Українці збирали на п'ять таких минулого року 20 млн гривень.

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Ігор Лачен, автор телеграм-каналу "Лачен пише", поділився фото з українським безпілотником "Бобер". Торік блогер збирав на п’ять таких дронів 20 млн гривень. Про це відомо з соцмереж.

"Щиро вдячний вам за вашу неймовірну підтримку та кожен донат, який ви надіслали. Кожен внесок сприяє появі більшої кількості бавовни", — написав Лачен.

Блогер вказав, що РФ вже зазнала "великих втрат" через появу БПЛА "Бобер", та пообіцяв, що в майбутньому втрат буде ще більше.

Як відомо з поста у "Лачен пише", збір 20 млн гривень на закупівлю п’яти таких безпілотників був анонсований 20 грудня минулого року. Ініціатива була спільною — окрім Лачена участь брав благодійний фонд "GOVOR HELP". У анонсі йшлося, що українські дрони-камікадзе будуть використовуватись Головним управлінням розвідки.

Нагадаємо, льотчики 299-ї бригади тактичної авіації імені генерал-лейтенанта Василя Нікіфорова поділились фото з американськими некерованими авіаційними ракетами HAP Zuni. Такі боєприпаси використовували на палубних винищувачах F-89, F-4 та усіх американських штурмовиках, а також на F-16.

11 травня у соцмережах опублікували відео "порятунку" пошкодженого українського броньовика "Новатор". Його транспортували на евакуаторі для подальшого ремонту.