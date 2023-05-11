У соцмережі показали, як пошкоджений український "Новатор" транспортують з поля бою (відео)

Бійці Збройних сил України оперативно намагаються забрати пошкоджену техніку внаслідок бойових дій.

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Процес навантаження пошкодженого українського броньовика "Новатор" на евакуатор КЕТ-Л зафіксували на відео. Про це повідомили 11 травня у Telegram-каналі Karymat.

У кадрі можна побачити, що бронеавтомобіль пошкоджений. Його транспортували для подальшого ремонту. Очевидно, після відновлення бронеавтомобіль й надалі зможе виконувати бойові завдання. Локація на відео невідома.

Характеристики бронеавтомобіля "Новатор"

Український бронеавтомобіль "Новатор" виготовили фахівці компанії "Українська бронетехніка". Транспортний засіб створений на посиленому шасі Ford F-550.

Головне озброєння – кулемети КТ-7,62 мм та НСВ-12,7 мм. Двигун має потужність у 300 к. с. Швидкість техніки – 120 км/год по шосе. Бронеавтомобіль обладнано системою пожежогасіння в салоні та в моторному відсіку. Завдяки ультрафіолетовим та інфрачервоним детекторам система швидко виявляє пожежу. Перші випробування виявили низку недоліків й тому після їх усунення конструкція автомобіля зазнає певних змін. Автомобіль виготовлено зі сталі шведської компанії ARMOX різної твердості (до 560) та товщини в залежності від зони бронювання. Орієнтовно, виготовлено близько 70 одиниць.

Нагадаємо, у соцмережі 4 травня показали перевернутий Bushmaster та підбитий БТР M113 на дорозі до Бахмута. На відео можна побачити також бронеавтомобіль Dingo ATF німецького виробництва та МТ-ЛБ радянського виробництва. Бої за місто на Донеччині й надалі тривають.

Також 19 квітня у соцмережах повідомили, що на озброєнні ЗСУ бачили броньовик "Варта-Редут", який існує в єдиному екземплярі. Бронеавтомобіль представили ще у 2016 році, однак інформації про серійне виробництво з того часу не було. Тепер стало відомо, що принаймні один з них є в ЗСУ.