На озброєнні ЗСУ помітили броньовик "Варта-Редут", який існує в єдиному екземплярі (фото)

Бронеавтомобіль представили ще у 2016 році, однак інформації про серійне виробництво з того часу не було. Тепер стало відомо, що принаймні один з них є в ЗСУ.

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Українські військові отримали на озброєння броньовик "Варта-Редут", який був розроблений приватною компанією "Українська бронетехніка". Про це повідомляється в соцмережах.

У 2016 році броньовик "Варта-Редут" дебютував на виставці озброєнь "Зброя та безпека". Однак до початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну інформації про серійне виробництво машини не було. Тому у відкритій інформації є дані лише про одну машину.

"Варта-Редут" на виставці

"Варта-Редут" — це броньовик, виготовлений на базі шасі ЗІЛ-131. Він побудований по колісній формулі 6х6 й має захист кабіни й десантного відсіку від куль. Також днище машини має V-подібну форму, щоб захищати екіпаж від підриву на міні. В десантному відсіку може поміститись 12 бійців. Для комфорту екіпажу машину обладнали кондиціонером, обігрівачем та систему витяжки порохових газів.

Нагадаємо, 18 квітня ЗМІ повідомили про те, що у РФ відправили на фронт "броньований" УАЗік.

12 квітня стало відомо, що в ЗСУ прибули американські броньовики Oshkosh M-ATV.