"Для безпеки екіпажу": мешканець глибинки РФ відправить на фронт "броньований" УАЗ (фото)

На думку росіянина з Великого Устюга, окупантам в Україні допоможе "бронеавтомобіль" вітчизняного виробництва, тільки для його експлуатації потрібні запчастини.

Related video

Житель міста Великий Устюг Вологодської області Росії збирається відправити на фронт в Україну обшитий залізними листами вантажний автомобіль УАЗ. Про це 18 квітняповідомив місцевий паблік у російській соцмережі "ВКонтакті".

Народний "умілець" переконаний, що повнопривідний автомобіль зможе вберегти у бою російських окупантів завдяки обшивці з 5-міліметрової сталі.

Фото: ВКонтакте

Примітно, що, на думку росіян, відправлення цієї "бронемашини" на фронт в Україну допоможе "недопущенню поширення фашистської ідеології на території Росії".

При цьому росіяни зазначають, що на передовій потрібні запчастини до автомобілів УАЗ. Небайдужим росіянам пропонують відправити деталі разом із "броньовиком".

Нагадаємо, у січні В окупованому Криму працюють над електричним УАЗ-452. Нову версію давно застарілого мікроавтобуса мають продемонструвати влітку 2023 року.

Раніше, у липні 2022 року, повідомлялося, що санкції проти РФ поставили хрест на електромобілі УАЗ Хантер. Його розробляли у Чехії.