"Для безопасности экипажа": житель глубинки РФ отправит на фронт "бронированный" УАЗ (фото)

По мнению россиянина из Великого Устюга, оккупантам в Украине поможет "бронеавтомобиль" отечественного производства, только для его эксплуатации нужны запчасти.

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Житель города Великий Устюг Вологодской области России собирается отправить на фронт в Украину обшитый стальными листами грузовой автомобиль УАЗ. Об этом 18 апреля сообщил местный паблик в российской соцсети "Вконтакте".

Народный "умелец" убежден, что полноприводный автомобиль сможет уберечь в бою российских оккупантов благодаря обшивке из 5-миллиметровой стали.

Фото: ВКонтакте

Примечательно, что по мнению россиян, оправка этой "бронемашины" на фронт в Украину поможет "недопущению распространения фашисткой идеологии на территории России".

При этом россияне отмечают, что на передовой нужны запчасти для автомобилей УАЗ. Неравнодушным россиянам предлагают отправить детали вместе с "броневиком".

Напомним, в январе В оккупированном Крыму работают над электрическим УАЗ-452. Новую версию давно устаревшего микроавтобуса должны представить летом 2023 года.

Ранее, в июле 2022 года, сообщалось, что санкции против РФ поставили крест на электромобиле УАЗ Хантер. Его разрабатывали в Чехии.