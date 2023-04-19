На вооружении ВСУ заметили броневик "Варта-Редут", существующий в одном экземпляре (фото)

Бронеавтомобиль был представлен еще в 2016 году, однако информации о серийном производстве с тех пор не было. Теперь стало известно, что, по крайней мере, один служит в ВСУ.

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Украинские военные получили на вооружение броневик "Варта-Редут", разработанный частной компанией "Украинская бронетехника". Об этом сообщается в соцсетях.

В 2016 году броневик "Варта-Редут" дебютировал на выставке вооружений "Зброя та безпека". Однако до начала полномасштабного вторжения РФ в Украину информации о серийном производстве машины не было. Поэтому в открытой информации есть данные только об одной машине.

"Варта-Редут" на выставке

"Варта-Редут" — это броневик, изготовленный на базе шасси ЗИЛ-131. Он построен по колесной формуле 6х6 и имеет защиту кабины и десантного отсека от пуль. Также днище машины имеет V-образную форму, чтобы защищать экипаж от взрыва на мине. В десантном отсеке могут поместиться 12 бойцов. Для комфорта экипажа машину оборудовали кондиционером, обогревателем и системой вытяжки пороховых газов.

Напомним, 18 апреля СМИ сообщили о том, что в РФ отправили на фронт "бронированный" УАЗик.

12 апреля стало известно, что в ВСУ прибыли американские броневики Oshkosh M-ATV.