Украина получила бронемашины Oshkosh M-ATV: в чем особенность американской техники

США обязались поставить 289 единиц неуказанных броневиков класса MRAP, и некоторые из них это бронеавтомобили M-ATV. Машина обладает повышенной проходимостью и защитой экипажа от пуль, мин и осколков.

Related video

Бойцов Вооруженных сил Украины активно оснащают американскими бронеавтомобилями Oshkosh M-ATV, который разработан по программе противоминной защиты Mine Resistant Ambush Protected (MRAP). В социальных сетях все чаще появляются фото украинских военных с этой техникой, сообщает "Милитарный".

Журналисты обратили внимание на то, что ранее Соединенные штаты не делали официальных заявлений по поводу передачи данной бронетехники украинским вооруженным силам. Между тем были лишь заявления по поводу предоставления Украине неуказанных машин класса MRAP.

"Неизвестно, сколько их было передано в качестве пожертвования, однако США обязались поставить 289 неуказанных MRAP, и, по крайней мере, некоторые из них, похоже, M-ATV", — сообщили на канале Ukraine Weapons Tracker.

Кратко о бронемашине Oshkosh M-ATV

Бронеавтомобиль M-ATV от американской компании "Oshkosh Truck" был разработан как транспортное средство для сухопутных войск с большой проходимостью и повышенной защищенностью экипажа и десанта от пуль, осколков, а также воздействия мин и самодельных взрывчатых веществ.

Бронеавтомобиль M-ATV имеет колесную формулу 4х4 и оснащается V-образным двигателем Caterpillar C7 мощностью 370 л.с., что позволяет перевозить до 7 тонн полезной нагрузки по бездорожью и до 15 тонн по твердому покрытию. На трассе машина может разогнаться до 105 км в час.

Длина корпуса машины свыше 6 метров, ширина — 2,5 метра, габариты рассчитаны на перевозку 4 солдат в полной выкладке, плюс один стрелок.

Бронеатомобиль M-ATV от американской компании "Oshkosh Truck"

Особенностью машины является способность сохранять движение при повреждении системы охлаждения, топливной системы и смазки двигателя. Также предусмотрено размещение экипажа и десанта за передней колесной осью, что снижает уязвимость личного состава при взрыве мины под днищем.

Что касается вооружения M-ATV, то это может быть пулеметная поворотная турель, на которую можно устанавливать пулемет 7,62-мм, гранатомет 40-мм или крупнокалиберный пулемет 12,7-мм Browning M2. Также машина может быть оснащена модулем дистанционно управляемого вооружения.

Ранее сообщалось, что австралийская компания EOS продала Украине боевые модули (RMS). Директор компании Андреас Швер пояснил, что подобные системы помогают сохранить жизнь бойцов, так как они могут пользоваться ими из укрытий или автомобилей.