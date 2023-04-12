Україна отримала бронемашини Oshkosh M-ATV: у чому особливість американської техніки

США зобов'язалися поставити 289 одиниць броньовиків класу MRAP, і деякі з них це бронеавтомобілі M-ATV. Машина має підвищену прохідність і захист екіпажу від куль, мін і осколків.

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Бійців Збройних сил України активно оснащують американськими бронеавтомобілями Oshkosh M-ATV, що були розроблені за програмою протимінного захисту Mine Resistant Ambush Protected (MRAP). У соціальних мережах дедалі частіше з'являються фото українських військових із цією технікою, повідомляє "Мілітарний".

Журналісти звернули увагу на те, що раніше Сполучені Штати не робили офіційних заяв щодо передачі даної бронетехніки українським збройним силам. Тим часом були лише заяви щодо надання Україні невказаних машин класу MRAP.

"Невідомо, скільки їх було передано як пожертвування, проте США зобов'язалися поставити 289 невказаних MRAP, і принаймні деякі з них, схоже, M-ATV", — повідомили на каналі Ukraine Weapons Tracker.

Коротко про бронемашину Oshkosh M-ATV

Бронеавтомобіль M-ATV від американської компанії Oshkosh Truck був розроблений як транспортний засіб для сухопутних військ з великою прохідністю та підвищеною захищеністю екіпажу та десанту від куль, осколків, а також впливу мін та саморобних вибухових речовин.

Бронеавтомобіль M-ATV має колісну формулу 4х4 і оснащується V-подібним двигуном Caterpillar C7 потужністю 370 к.с., що дозволяє перевозити до 7 тонн корисного навантаження бездоріжжям і до 15 тонн по твердому покриттю. На трасі машина може розігнатися до 105 км на годину.

Довжина корпусу машини понад 6 метрів, ширина — 2,5 метра, габарити розраховані на перевезення чотирьох солдатів у повній викладці, плюс один стрілець.

Бронеатомобіль M-ATV від американської компанії "Oshkosh Truck"

Особливістю машини є здатність зберігати рух при пошкодженні системи охолодження, паливної системи та мастила двигуна. Також передбачено розміщення екіпажу та десанту за передньою колісною віссю, що знижує вразливість особового складу під час вибуху міни під днищем.

Що стосується озброєння M-ATV, то це може бути кулеметна поворотна турель, на яку можна встановлювати кулемет 7,62-мм, гранатомет 40-мм або великокаліберний кулемет 12,7-мм Browning M2. Також машина може бути оснащена модулем дистанційного керування озброєнням.

Раніше повідомлялося, що австралійська компанія EOS продала Україні бойові модулі (RMS). Директор компанії Андреас Швер пояснив, що подібні системи допомагають зберегти життя бійців, оскільки вони можуть користуватись ними з укриттів чи автомобілів.