Австралія продала ЗСУ близько 100 бойових модулів для танків та бронемашин: як вони працюють (відео)

Контракт на 80 мільйонів доларів уклали з українським "Спецтехноекспортом". Армія США першою визнала озброєння ефективним, з 2003 року його застосовували в Іраку та Афганістані.

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Оборонна компанія Electro Optic Systems (EOS), що базується в Канберрі (столиці Австралії), продала Україні бойові модулі (RMS). Про це повідомила пресслужба концерну 3 квітня.

Укладено експортну угоду майже на 80 мільйонів доларів з українським держпідприємством "Спецтехноекспорт". Крім цих систем, EOS зобов'язується відправити запчастини та надати супутні послуги.

Контракт передбачає поставки у 2023 та 2024 роках за умови проведення демонстраційних випробувань у найближчі тижні.

Щоб укласти багатомільйонну угоду, EOS допомагав посол України Василь Мірошниченко, а старший виконавчий директор компанії Метью Джонс нещодавно двічі приїжджав у Київ, пише АВС News.

"При виконанні угоди EOS задіє мережу підтримки та ланцюжок із понад ста постачальників в Австралії та інших країнах", — зазначила компанія.

RMS зараз перебуває на озброєнні кількох військових підрозділів в Австралії, Північній Америці, Європі та Південно-Східній Азії, йдеться в пресрелізі.

"EOS пишається тим, що підтримує Збройні сили України, надаючи їм рятувальну утиліту RMS. Це сприятиме задоволенню їх найважливіших потреб у галузі безпеки та оборони", — сказав головний виконавчий директор EOS Андреас Швер.

Українські Сили оборони використовують бойові модулі EOS у бронемашинах Bushmaster. Австралія передала їх у червні минулого року в пакеті військової допомоги.

Бойові модулі EOS – як вони працюють?

Система встановлюється на бронетехніку й танки. Її мета — дозволити військам ідентифікувати цілі, автоматично відстежувати їх та вести вогонь, не виходячи із машини.

Солдати не висуватимуть над баштою танку чи транспортним засобом. У них не влучать з вогнепальної зброї у бою, адже вони залишаються всередині бронемашини чи танка.

У буклеті компанії EOS говориться, що армія США першою визнала дані модулі ефективними, а в 1991 оформила замовлення. З 2003 року системи застосовували у боях в Іраку та Афганістані.

Нагадаємо, що Канберра станом на липень минулого року надала Україні 388 мільйонів доларів військової допомоги після початку повномасштабного російського вторгнення.

У березні 2023 року стало відомо, що Австралія передала ЗСУ вантажні бронетранспортери M113AS4 ALV.