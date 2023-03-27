На озброєнні ЗСУ зʼявились рідкісні австралійскі БТРи на базі М113, – ЗМІ (фото)

Офіційно Австралія не анонсувала передачу вантажних версій бронетранспортерів, проте журналісти зазначають, що вони є лише в австралійських збройних силах.

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Українські військові отримали на озброєння бронетранспортери M113AS4 ALV у вантажній версії Ute. Про це повідомляє Defense Express.

Офіційно Австралія не анонсувала передачу вантажних версій БТР М113. Така версія бронетранспортера призначена для доставлення вантажів на передову. Українські військові використовують машину як "класичний" транспортер для піхоти. БТР М113AS4 ALV є на озброєнні тільки в Австралії. Таких машин було на озброєнні до 50 одиниць.

Австралійська армія використовує вантажні БТРи для логістики. Машина здатна перевозити на борту від 5 до 7 тонн вантажу в спеціальних контейнерах. В них можуть перевозити продукти, боєприпаси чи пальне. Також у виданні не виключають, що австралійський БТР може взяти на буксир 105-мм гаубицю М119 або перевозити блок ракет для західних РСЗВ типу HIMARS та M270.

Вантажний БТР М113 використовують тільки в австралійській армії

Нагадаємо, 15 березня американська армія почала отримувати нові БТР AMPV для заміни застарілих М113.

10 березня в ВМС Австралії надійшли надводні безпілотники Bluebottle для відстежування ситуації на морі. Це дешевий та ефективний варіант покращення обізнаності, відмічають військові.