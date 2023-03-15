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Воєнний фокус

Нові БТР AMPV почали надходити на озброєння армії США для заміни застарілих М113

бтри в США
БТР AMPV

БТР М113 знаходиться на службі американської армії ще з 1960-х років. Нова машина має безліч сумісних деталей із САУ та БМП Bradley, що спростить логістику в підрозділі.

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Армія США отримала перший бригадний комплект із БТР AMPV для 1-ї бронетанкової бригади 3-ї піхотної дивізії. Про це повідомляє Defense News.

Партію бронетранспортерів поставлено до армії США, що знаменує собою початок завершення історії БТРів М113, які перебувають у строю з 1960-х років.

"Це була довга подорож; близько десяти років тому армія розпочала зусилля щодо модернізації своїх бойових груп бронетанкових бригад", — заявив заступник виконавчого директора з програм Управління програм сухопутних військ США Джим Ширмер.

При цьому у виданні зазначають, що 3-я піхотна дивізія є також першою структурою, яка має на озброєнні повністю модернізовану бойову групу з танків Abrams SEPv3, БМП M2A4 Bradley та САУ M109A7 Paladin.

За словами Ширмера, AMPV має спільні компоненти з артилерією та БМП, що спростить логістику. В основі БТР лежить платформа Bradley M2. Найближчим часом очікується рішення про запуск повномасштабного виробництва нових БТРів. Разом з тим, у бюджет на 2024 рік закладається менша кількість машин, ніж планувалося спочатку — 154 БТР на суму 682,4 млн доларів. Частину коштів буде виділено із програми допомоги закупівлі зброї, переданої Україні, для відшкодування.

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Компанії BAE Systems також потрібно буде збільшити виробництво з 12 БТР до 16 одиниць на рік. Зробити це планують упродовж наступних 2 років. Щорічно завод зможе виготовляти комплект машин на 1,5 бригади. Для цього будуть потрібні додаткові інвестиції у виробництво.

Нагадаємо, 2 березня в Іспанії вирішили переробити БТР М113 на безпілотну платформу для евакуації або розвідки.

14 листопада Україна отримала 10 БТР М113 зі 120-мм мінометами на борту.