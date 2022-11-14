Україна отримала 10 БТР М113 із мінометами, – міноборони Литви (фото)

2015 року в Литві машини пройшли модернізацію, яку проводила ізраїльська компанія Elbit. БТР дозволить ЗСУ вести стрільбу і швидко залишати позиції.

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Міністр оборони Литви Арвідас Анусаускас заявив про прибуття в Україну 10 мінометів на базі БТР М113. Про це повідомляється на офіційній сторінці у Твіттері.

Українська армія отримала 12 бронетранспортерів. До складу партії увійшли 2 машини для коригування вогню, а решта 10 мають міномети на борту. Міністр оборони наголосив, що вони передали до лав ЗСУ вже 62 БТР М113 у різних модифікаціях.

[ + – ] У машинах встановлені фінські міномети Tampella

Зазначимо, литовські БТР пройшли модернізацію у 2013-2015 роках ізраїльською компанією. Машинам покращили систему управління вогнем, замінили стволи мінометів. Також оновили прилади для спостереження та коригування вогню. Самі машини надійшли до Литви з німецької армії. У БТР встановлено фінський 120-мм міномет Tampella з максимальною дальністю стрілянини 6350 метрів. Боєкомплект складає 60 мін. А екіпаж та розрахунок самохідного міномета становить 5 осіб.

Нагадаємо, 13 жовтня Литва анонсувала поставки 120-мм мінометів Panzermörser М113. Раніше мінометники 28-ї бригади розповіли, як б'ють ворога ЗС РФ з фінських мінометів.