Украина получила 10 БТР М113 с минометами, – минобороны Литвы (фото)

В 2015 году в Литве машины прошли модернизацию, которую проводила израильская компания Elbit. БТР позволит ВСУ вести стрельбу и быстро покидать позиции.

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Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас заявил о прибытии в Украину 10 минометов на базе БТР M113. Об этом сообщается на официальной странице в Твиттере.

Украинская армия получила 12 бронетранспортеров. В состав партии вошли 2 машины для корректировки огня, а остальные 10 имеют минометы на борту. Министр обороны подчеркнул, что они передали в ряды ВСУ уже 62 БТР М113 в различных модификациях.

[ + – ] В машинах установлены финские минометы Tampella

Отметим, литовские БТР прошли модернизацию в 2013-2015 годах израильской компанией. Машинам улучшили систему управления огнем, были заменены стволы минометов. Также были обновлены приборы для наблюдения и корректировки огня. Сами машины поступили в Литву из немецкой армии. В БТР установлен финский 120-мм миномет Tampella с максимальной дальностью стрельбы в 6350 метров. Боекомплект составляет 60 мин. А экипаж и расчет самоходного миномета составляет 5 человек.

Напомним 13 октября Литва анонсировала поставки 120-мм минометов Panzermörser М113. Ранее минометчики 28-й бригады рассказали как бьют врага ВС РФ из финских минометов.