Литва поставит Украине 120-мм минометы Panzermörser М113

Бронетранспортеры с минометами прошли модернизацию израильской компанией в 2013-2015 годах. Машинам улучшили систему управления огнем.

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Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас заявил, что Украина получит партию 120-мм минометы на базе БТР М113. Об этом он написал в Твиттере.

Глава оборонного ведомства отметил, что Литва продолжает поддерживать Украину. ВСУ получат партию зимней одежды и снаряжение. Также на 2023 год в бюджете выделят дополнительные средства на материальное обеспечение ВСУ.

"Обеспечим 120-мм минометы на платформе М113, бронемашины, тепловизоры, беспилотники и другие. Мы не остановимся!" — написал Анушаускас.

Что известно о минометах Panzermörser M113?

Как пишут на "Милитарном" на вооружении литовской армии находится около 40 немецких самоходных минометов. Их Германия передала в 2005-2006 годах. В БТР М113 устанавливается финский 120-мм миномет Tampella. Его максимальная дальность стрельбы составляет 6350 метров, а количество мин на борту составляет 60 единиц. Экипаж и расчет миномета составляет 5 человек.

[ + – ] Вид изнутри М113 с установленным минометом

Известно, что с 2013 по 2015 годы БТРы с минометами были модернизированы израильской компанией Elbit. Были заменены стволы минометов, а сами бронетранспортеры оснастили новой цифровой системой управления огнем. В ходе модернизации также были обновлены приборы для наблюдения и корректировки огня.

Напомним, украинские военные используют в боях против ВС РФ раритетный миномет М-240. Одна мина для него весит 130 кг.

Также сообщалось, что ВСУ затрофеили редкий миномет "Сани" 120-мм калибра.