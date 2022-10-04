Украинские военные затрофеили редкий 120-мм миномет "Сани" (фото)

Военнослужащие захватили не только миномет, но и боекомплект к нему.

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В ходе контрнаступление украинских военных на одном из направлений был затрофеен 120-мм миномет 2С12А "Сани". Об этом сообщает СтратКом ВСУ.

Бойцы ВСУ заполучили российский 120-мм миномет "Сани". В СтратКоме ВСУ называют вооружение редким трофеем. Вместе с минометом военные захватили и боекомплект к нему.

Миномет "Сани" — это советская разработка из 1980-х годов. Его разработали конструкторы ЦНИИ "Буревестник", который входит в часть "Уралвагонзавода". На вооружение советской армии был принят в 1981 году.

[ + – ] Вместе с минометом бойцы захватили боекомплект

2С12А — это российская модернизация миномета с новой транспортной машиной на базе шасси Урал-43206. На машину должна устанавливаться электрическая лебедка, сходни и другие элементы. Сам миномет буксируемый. Захватили ли ВСУ и транспортную машину неизвестно.

Основные характеристики миномета "Сани":

масса миномета — 210 кг

прицельная скорострельность — до 10 выстрелов в минуту

максимальная дальность стрельбы — 7100 м

минимальная дальность стрельбы — 480 м

возимый боекомплект — 56 мин.

Напомним, 3 октября ВСУ затрофеили полностью исправный ТОС-1А "Солнцепек" вместе с БК.

Ранее бойцы ВСУ получили на вооружение танк Т-62М от российских военных. Он был захвачен на Херсонском направлении.